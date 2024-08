Vôlei: jogadora da seleção brasileira se declara à esposa em homenagem

Carolana e sua esposa Anne Bujis - Foto: Reprodução | Instagram

A jogadora de vôlei da seleção brasileira, Carolana, fez uma homenagem à sua esposa, Anne Bujis, que anunciou aposentadoria da seleção holandesa. Na foto que abre a sequência de imagens, as duas se beijam em frente aos anéis olímpicos do complexo elaborado para a Olimpíada de Paris 2024.

Leia Mais:

>> Quer ser atleta? Veja onde aprender e praticar esportes olímpicos em Salvador

>> Bernardinho engata namoro com grande âncora da Globo; saiba quem

“Meu amor, que linda foi a sua trajetória vestindo a camisa laranja com tanto amor, orgulho e representando seu país mundo a fora. Mesmo acompanhando somente 8 dos 15 anos em que você representou sua nação, pude ver o quanto você ama estar ali, ao lado dos seus, aprender, partilhar, se doar e colocar todo o seu coração a cada treino e a cada jogo. E mesmo enfrentando tantos desafios ao longo dessa caminha, você sempre se importou com as pessoas ao seu redor", disse a central brasileira.

"Você é uma da atletas mais generosas e respeitosas em que já tive o prazer de dividir as quadras. E essa é você, alguém que inspira aonde quer que esteja. Parabéns por sua linda história representando a Seleção Holandesa. Foi incrível te ver brilhar de pertinho, mesmo que do outro lado da rede hehe, e viver alguns sonhos com você em quadra. Sou grata! Esteja leve e com a sensação de dever cumprido”, escreveu Carol.

Carol e Anne Bujis começaram a namorar em 2016, quando atuavam pelo Sesc. No ano seguinte, defenderam clube turco Nilüfer Belediyespor. Em seguida, a central voltou ao Brasil, enquanto a holandesa rumou para a Itália. Voltaram a jogar juntas em 2020 no Praia Clube e se casaram no civil em cerimônia privada para amigos e famílias em março de 2023.

Nas Olimpíadas de Tóquio, a Holanda caiu ainda na fase de grupos, no que foi a despedida de Anne Bujis. Já a seleção brasileira ficou com o bronze.