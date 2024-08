É bronze!! Seleção feminina de vôlei vence a Turquia e garante o pódio

Jogadoras do Brasil comemorando a conquista do bronze - Foto: Miriam Jeske/COB

O Brasil voltou a vencer no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Valendo o bronze, a amarelinha venceu a Turquia em um jogo para lá de emocionante, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15 . O resultado garante mais uma medalha à equipe, que vai ao pódio pela segunda edição consecutiva, tendo em vista que conquistou a prata em Tóquio-2020.

Passada a frustração da eliminação nas semifinais, a amarelinha voltou com tudo para conquistar mais uma medalha à sua extensa galeria. O resultado contou com um grande desempenho coletiva, principalmente de Gabi Guimarães, com 28 pontos, Thaisa, com 17, e Ana Cristina, com 13 pontos.

Esta foi a sexta medalha olímpica da Seleção feminina, que já havia conquistado dois ouros, em 2008 e 2012, dois bronzes, em 1996 e 2000, e uma prata, na edição de 2021.

A partida começou favorável para a Seleção da Turquia, que abriu 3/0 nos primeiro pontos. Porém, a vantagem não seguiu, com uma melhora do Brasil, virando o placar e abrindo 8/4. Com o passar do set, o confronto foi equilibrado, com viradas dos dois lados. Entretanto, foi na reta final que a amarelinha cresceu, abrindo quatro pontos e fechando a parcial em 25/21.

Embaladas, pela vitória, as brasileiras voltaram com força total, sabendo explorar o bloqueio turco e abrindo 4/0. Na sequência, após o pedido de tempo, as adversárias voltaram para o jogo, sabendo aproveitar os espaços do Brasil e virando o placar. O caminhar do jogo seguiu parecido com o primeiro set: equilibrado. Na metade, a Turquia abriu 14/18, o que não desanimou as brasileiras, que viraram para 22/21. Ao fim, em uma confiança impressionante, a amarelinha fechou em 27/25.

Na terceira parcial, a partida foi ainda mais equilibrada nos momentos iniciais, com uma longa sequência de empates. Na reta final, a Seleção turca conseguiu se desgarrar, abrindo uma vantagem de quatro pontos, o que foi o suficiente para levar o set em 22/25 e diminuir a vantagem brasileira.

No último quarto, este que deu o bronze ao Brasil, a equipe voltou com tudo, diminuindo os erros e aproveitando as boas oportunidades. Na metade, já encaminhando a medalha, o Brasil chegou a abrir sete pontos de vantagem, o que deixou a equipe mais tranquila, só administrando a pontuação e fechando o placar em 25/15.