WBC revisa título de Robson Conceição e exige "revanche imediata"

O Conselho Mundial de Boxe (WBC, em inglês) revisou o título mundial conquistado pelo baiano Robson Conceição, no início do mês, quando venceu por decisão dos juízes o americano O'Shaquie Foster. Após análise, a entidade exigiu que uma revanche imediata do combate seja realizada.

A nova luta, até o momento, ainda não tem data para acontecer. No entanto, segundo o próprio Robson Conceição, ele tem o interesse de fazer a primeira defesa de título ainda em 2024, preferencialmente em alguma data entre os meses de novembro e dezembro.

No último dia 6 de julho, Robson venceu Foster após uma controversa decisão dividida. Os três juízes pontuaram a luta de forma diferente: Anthony Lundy viu vitória do brasileiro em oito dos 12 rounds (116-112), Ronald McNair teve o placar contrário, a favor de Foster (112-116) e Paul Wallace apontou triunfo do baiano em sete assaltos (115-113).

Logo após o título, a WBC comunicou que iria revisar as pontuações dos árbitros, gerando rumores de que o resultado poderia ser anulado e o cinturão de Robson destituído. No entanto, mesmo com a decisão de revanche imediata, o baiano segue como campeão mundial.