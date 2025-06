Yagê Araújo volta com força ao surfe e disputa etapa em Itacaré

Yagê Araújo treinando para o Itacaré Surf Festival - Foto: CBSurf/Divulgação

Atleta da elite do Dream Tour e nascido em Itacaré, Yagê Araújo (BA) é o grande nome da cidade no circuito brasileiro. O surfista voltou às competições nesta temporada após se recuperar de uma lesão no joelho e conquistou um marcante segundo lugar na abertura do Dream Tour, em Porto de Galinhas (PE).

Agora, compete em casa com uma motivação especial. “Itacaré é uma cidade que respira 100% surf desde que eu nasci. Já tivemos WQS, Brasileiro Profissional, até etapa do WCT feminino. É um cenário perfeito. E depois de anos sem campeonato aqui, receber essa etapa do Taça Brasil é muito importante. A cidade inteira só fala nisso.”

A expectativa da comunidade local está nas alturas, e Yagê é o reflexo disso. Ele destaca a estrutura da Praia da Tiririca como um diferencial.

“A praia é linda, as ondas são boas, a vibe é única. Tudo é perto — pousada, restaurante, o centro da cidade. É muito fácil pra quem compete e pra quem acompanha. Dá pra curtir o campeonato dentro e fora d’água.”

Sobre sua preparação, ele afirma: “Tô muito mais confiante agora. Tô me recuperando de uma lesão no joelho e fiz final em Porto mesmo sentindo dor. Depois disso, parei, voltei à fisioterapia e essa semana agora retomei os treinos. Ainda não tô 100%, mas tô bem mais positivo, com menos dor e muito motivado. Competir aqui é especial.”

A Praia da Tiririca será o cenário para a etapa do circuito nacional de surfe | Foto: CBSurgf/Divulgação

Amigos dentro e fora do mar

Companheiros de treino e grandes amigos fora do mar, Julia Nicanor (SP) e Marcos Corrêa (SP) foram os grandes campeões da etapa de estreia do circuito, na Taíba, em São Gonçalo do Amarante, Ceará, e chegam a Itacaré como líderes do ranking da CBSurf Taça Brasil 2025.

Julia, que voltou ao topo após dois anos sem títulos profissionais, fala sobre seu momento: “Tenho me preparado da mesma forma que me fez campeã da primeira. Muito foco na parte física e mental. Estou conectada com minhas pranchas e feliz por voltar a competir em Itacaré, onde já venci antes. A expectativa é alta!”.

Julia Nicanor venceu a primera etapa do torneio | Foto: CBSurgf/Divulgação

Marcos, que também encerrou um jejum de finais, mantém o mesmo espírito positivo: “Minha mentalidade é treinar com alegria e ousadia. Vencer na Taíba foi um gás enorme. Fazia anos que eu não vencia em uma final, e logo na primeira etapa me consagrei campeão. Isso me dá ainda mais vontade de continuar dando meu melhor.”

Ele acrescenta: “Itacaré é uma vila irada, com muita vibe boa. Já participei de campeonatos aqui e tenho ótimas lembranças. O nível da Taça Brasil está altíssimo — é praticamente o mesmo do Dream Tour. Então, essa etapa é essencial pra quem quer subir de nível e fazer um dinheiro importante também.”

RANKING APÓS A PRIMEIRA ETAPA

Após a primeira etapa da CBSurf Taça Brasil 10.000, apresentado por Mormaii, realizada em fevereiro na Praia da Taíba (CE), os rankings masculino e feminino estão assim:

Masculino - Top 8

Marcos Corrêa (SP) Adauto Sena (RN) Michel Roque (CE) Douglas Silva (PE) Gabriel Andre (SP) Alex Ribeiro (SP) Luan Carvalho (SP) Kaua Hanson (PB)

Feminino - Top 8

Julia Nicanor (SP) Laiz Costa (RJ) Analu Silva (PB) Ariane Gomes (CE) Larissa Dos Santos (CE) Juliana Meneguel (SP) Vitoria Carneiro (CE) Anaelya De Lima (CE)

TRANSMISSÃO E APOIO

A etapa será transmitida ao vivo pelo canal CBSurfPLAY e no site oficial da CBSurf, com cobertura também pelas redes sociais oficiais da Confederação (@cbsurfoficial).