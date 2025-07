Governo vai investigar aniversário de Yamal por polêmica com nanismo

Lamine Yamal - Foto: Reprodução I X

Foram meses chamando Lamine Yamal, jogador do Barcelona, de "menino de apenas 17 anos", na espera pelo aniversário que tornaria o espanhol maior de idade. No último sábado, 12, Yamal fez 18 anos, e já parece estar estreando a maioridade civil e penal.

Yamal contratou pessoas com nanismo para a festa de aniversário que organizou para comemorar, o que levou à denúncia do Golden Boy pela Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo da Espanha. Segundo o órgão, o jogador teria levado as pessoas com nanismo por "entretenimento e fins recreativos".

A contratação de anões para festas do tipo é legalmente proibida na Espanha, o que pode trazer problemas legais ao agora maior de idade Yamal. A principal razão para a proibição seria a perpetuação de estereótipos discriminadores, prejudicando a comunidade deficiente.

“Hoje veio à tona que, durante as comemorações do aniversário do jovem jogador de futebol Lamine Yamal, figura de destaque do futebol espanhol, várias pessoas com nanismo foram contratadas para participar de atividades de entretenimento, sem outro propósito senão servir de atração e espetáculo", escreveu a associação.

"Para a Associação, esse tipo de prática é inaceitável, pois perpetua estereótipos, alimenta a discriminação e prejudica a imagem e os direitos das pessoas com nanismo e de toda a comunidade de pessoas com deficiência”, completou.

De acordo com a lei espanhola, ditada na Lei Geral dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Espanha, “espetáculos ou atividades recreativas em que pessoas com deficiência ou em outras circunstâncias sejam usadas para provocar zombaria, ridículo ou escárnio do público de forma contrária ao respeito à dignidade humana são proibidos”.

A festa privada de Yamal, com entrada proibida a celulares e contratação também de modelos, teria violado a lei, deixando o espanhol suscetível a acusações e processos judiciais pela primeira vez na vida.