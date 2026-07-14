MERCADO DA BOLA
Zagueiro da Jacuipense JP Talisca é anunciado por clube europeu
Revelado nas categorias de base do Leão do Sisal, Talisca deixa o clube aos 23 anos de idade
Revelado nas categorias de base do Jacuipense, o zagueiro JP Talisca deixa o Leão do Sisal aos 23 anos para iniciar a primeira experiência da carreira no futebol europeu, chegando ao FK Liepāja, da Letônia.
JP Talisca desenvolveu toda a formação no Jacuipense antes de chegar ao elenco profissional, e agora gera mais um movimento internacional envolvendo um atleta formado pelo clube.
Em comunicado, o Jacuipense agradeceu ao jogador pela dedicação durante a passagem pela equipe grená e destacou a importância de ter mais um talento da base alcançando o mercado internacional.
"O Leão do Sisal agradece por toda a entrega e dedicação com a camisa grená e deseja muito sucesso nessa nova etapa da carreira", publicou o clube.
Novo desafio no futebol europeu
O FK Liepāja disputa a primeira divisão da Letônia e será o primeiro clube estrangeiro defendido por JP Talisca. A transferência coloca o zagueiro em um mercado diferente, com a possibilidade de ganhar experiência no futebol europeu e ampliar a projeção da carreira.
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Aos 23 anos, JP Talisca chega à Europa ainda em um período de desenvolvimento e terá a oportunidade de se adaptar a um novo estilo de futebol, além de disputar competições nacionais pelo clube letão.
Para o Jacuipense, a transferência também serve como vitrine para o trabalho realizado na base, vivendo a expectativa de que ele consiga se firmar no futebol europeu.