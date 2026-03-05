Zagueiro do Bragantino é suspenso com punição pesada por fala machista

Gustabo Marques em entrevista coletiva pelo Bragantino - Foto: Divulgação | Bragantino

Zagueiro que disparou falas machistas contra a árbitra Daiane Muniz, após a eliminação do Bragantino no Campeonato Paulista, Gustavo Marques foi punido com 12 jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) em julgamento realizado nesta quarta-feira, 4.

Denunciado por infração aos artigos 243G e 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se referem à prática de atos discriminatórios e ofensas à honra, o jogador também foi condenado a pagar uma multa de R$ 30 mil.

Gustavo Marques fez a declaração após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em jogo que marcou a eliminação do 'Massa Bruta' da competição. Na saída do campo, o zagueiro criticou a Federação Paulista de Futebol por escalar uma mulher como árbitra do duelo.

"Primeiramente, eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho", disse em entrevista à TNT Sports.

Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com o nosso jogo. Gustavo Marques

Após pronunciamento oficial do Bragantino sobre o caso, instantes depois da partida, Gustavo Marques foi à zona mista e pediu desculpas pela declaração machista.

"Quero vir aqui a público para pedir perdão para todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano, todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisas que eu não deveria. Também fui ali na Daiane, pedi perdão para ela. Ela estava com uma assistente, também pedi perdão para ela, porque ela também é mulher. Acho que eu errei de ter falado", disse o zagueiro.

O atleta também foi multado pelo próprio Bragantino em 50% do salário pela fala e retirado da partida seguinte do clube, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.