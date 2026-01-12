Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Vitória fatura com transferência de Lucas Halter para MLS; saiba valor

Defensor foi destaque do Leão da Barra na temporada 2025

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/01/2026 - 19:37 h | Atualizada em 12/01/2026 - 19:51
Lucas Halter
-

Capitão do Vitória na temporada passada, o zagueiro Lucas Halter foi anunciado oficialmente como reforço do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 12.

O jogador de 25 anos foi contratado por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,6 milhões) junto ao Botafogo, que manteve 20% de uma futura venda no acordo. O Vitória tem direito a 10% do valor da transferência, e, portanto, vai receber aproximadamente R$ 960 mil. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Talento e liderança juntando-se à linha de trás! Bem-vindo a Houston, Lucas!
Houston Dynamo - Clube norte-americano

Estádio de Pituaçu é liberado para receber jogos do Campeonato Baiano
Ex-artilheiro do Vitória, Alerrandro negocia retorno ao Brasil
Após fratura, joia do Vitória sofre nova lesão e vira desfalque

Titular do Leão da Barra em 2025, Lucas Halter marcou cinco gols e distribuiu uma assistência em 48 jogos disputados. Revelado pelo Athletico-PR, o zagueiro se destacou pela primeira vez quando defendeu o Goiás em 2023.

A boa Série A pelo Esmeraldino rendeu uma transferência ao Botafogo, e, no Rio de Janeiro, Halter conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Nos Estados Unidos, o defensor vai jogar pela primeira vez em sua carreira fora do seu país natal.

ecvitória Lucas Halter

