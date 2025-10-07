Zagueiro emprestado pelo Bahia brilha e vira peça-chave em novo clube

Marcos Victor em campo pelo Ceará - Foto: Reprodução | Instagram

Emprestado pelo Bahia, o zagueiro Marcos Victor conseguiu a tão sonhada minutagem durante empréstimo ao Ceará e tem se destacado na campanha tranquila do Alvinegro no Brasileirão. O defensor foi um dos melhores jogadores em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, no último domingo, 5, e ganhou elogios de torcedores.

Em vínculo com o clube cearense até o final da temporada, Marcos foi a primeira contratação da 'Era City' no Bahia e tem contrato até o fim de 2027. Apesar de não conseguir se consolidar no Tricolor e em curta passagem no Athletico-PR, em 2024, o zagueiro tem ganhado espaço no Ceará sob comando do técnico Léo Condé nas últimas partidas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atleta encerrou o duelo contra o Santos, por exemplo, com 11 cortes, um desarme, dois duelos ganhos pelo chão e um pelo alto, além de alcançar a marca de 71% de precisão em passes. A defesa do Ceará é a quinta menos vazada na Série A do Brasileirão, com apenas 24 gols sofridos em 26 jogos.

Revelado nas categorias de base do Vozão, Marcos Victor foi adquirido em dezembro de 2022 por R$ 3,9 milhões pelo Bahia, onde esteve em campo por 21 partidas. Décimo colocado do Brasileirão, o Ceará também conta com Matheus Bahia, lateral-esquerdo que também pertence ao Tricolor e é um dos destaques da equipe,

Marcos Victor em campo pelo Bahia | Foto: Reprodução | Instagram

Veja comentários no X (antigo twitter) sobre Marcos Victor:

que zagueiro, como joga esse Marcos Victor 🔥 pic.twitter.com/ZvUJG1IJpK — Vozão Milgrau (@Vozao_Milgrau) October 6, 2025

Sem dúvidas, o Ceará fez sua melhor atuação na Série A 2025 diante do Santos. Domínio completo.



A partida teve vários protagonistas. Um deles foi Marcos Victor com, possivelmente, sua melhor partida como profissional (!)



Aqui todas as ações do zagueiro. Grande jogo pic.twitter.com/qwEidCFIbb — João Pedro Guedes (@jpedroguedes) October 7, 2025

Fim do recital de Marcos Victor, umas das maiores atuações de um zagueiro na história — Jack (@andrejonasr) October 6, 2025

Meu ZAGUEIRO Marcos Victor joga muita bola, tá? MUITA! — Sideshow Bob da TOC (34/45) (@felipetitioo) October 6, 2025

Sempre questionado pelo torcedor , a atuação de Bruno diante do Santos foi impecável. Defesas importantes e participações efetivas para manter o 0 no placar.



Bahia e Fabiano em campo sempre regulares. Machado segue firme.



Mas meu destaque é Marcos Victor. Que zagueiraço! pic.twitter.com/0c37NGFvM6 — Rodrigo Cavalcante (@rcf1994) October 6, 2025