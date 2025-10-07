"MELHOR PARTIDA NO PROFISSIONAL"
Zagueiro emprestado pelo Bahia brilha e vira peça-chave em novo clube
Defensor ganhou espaço sob comando do técnico Léo Condé no Ceará
Por Lucas Vilas Boas
Emprestado pelo Bahia, o zagueiro Marcos Victor conseguiu a tão sonhada minutagem durante empréstimo ao Ceará e tem se destacado na campanha tranquila do Alvinegro no Brasileirão. O defensor foi um dos melhores jogadores em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, no último domingo, 5, e ganhou elogios de torcedores.
Em vínculo com o clube cearense até o final da temporada, Marcos foi a primeira contratação da 'Era City' no Bahia e tem contrato até o fim de 2027. Apesar de não conseguir se consolidar no Tricolor e em curta passagem no Athletico-PR, em 2024, o zagueiro tem ganhado espaço no Ceará sob comando do técnico Léo Condé nas últimas partidas.
O atleta encerrou o duelo contra o Santos, por exemplo, com 11 cortes, um desarme, dois duelos ganhos pelo chão e um pelo alto, além de alcançar a marca de 71% de precisão em passes. A defesa do Ceará é a quinta menos vazada na Série A do Brasileirão, com apenas 24 gols sofridos em 26 jogos.
Revelado nas categorias de base do Vozão, Marcos Victor foi adquirido em dezembro de 2022 por R$ 3,9 milhões pelo Bahia, onde esteve em campo por 21 partidas. Décimo colocado do Brasileirão, o Ceará também conta com Matheus Bahia, lateral-esquerdo que também pertence ao Tricolor e é um dos destaques da equipe,
