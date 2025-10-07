1º turno x 2º turno: Bahia mantém o ritmo no Brasileirão 2025? veja

Bahia tem mais pontos e gols marcados nas oito primeiras rodadas do segundo turno do Brasileirão do que no início do campeonato - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Nas últimas semanas, após o Bahia enfrentar seu maior jejum na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro, surgiu o questionamento: o Tricolor de Aço voltaria a perder fôlego e cair de rendimento no segundo turno do Brasileirão? Contudo, apesar das dúvidas que pairaram sobre a torcida azul, vermelha e branca, as estatísticas indicam o contrário.

Quando os números são colocados “na ponta do lápis”, os dados revelam que, na verdade, o Bahia conquistou mais pontos nas oito primeiras rodadas do segundo turno da Série A do que nos oito jogos iniciais do primeiro turno.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após o triunfo sobre o Flamengo — que encerrou mais um tabu do Bahia sob o comando de Rogério Ceni — neste domingo, 6, o Esquadrão alcançou seu 13º ponto no returno. No primeiro turno, após o mesmo número de partidas, o time havia somado 12 pontos.

Veja a comparação:

1º turno: 8º lugar – 12 pontos / 3 triunfos / 3 empates / 2 derrotas / 7 gols marcados / 8 gols sofridos / saldo -1

2º turno: 7º lugar – 13 pontos / 4 triunfos / 1 empate / 3 derrotas / 10 gols marcados / 11 gols sofridos / saldo -1

Portanto, embora as campanhas sejam bastante semelhantes nas oito primeiras rodadas de cada turno, é possível observar uma leve melhora no desempenho do Bahia no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025.

Descanso e próximo jogo

Com uma campanha superior até o momento no segundo turno, o Bahia aproveita um raro período de descanso na temporada durante a Data Fifa. O elenco só retorna aos treinos na próxima quarta-feira, 8, no CT Evaristo de Macedo, visando o clássico contra o Vitória, que será disputado na quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão.