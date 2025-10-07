DM do Bahia alertou Éverton Ribeiro e ajudou a identificar câncer

Em recuperação de cirurgia bem-sucedida, Éverton Ribeiro deve desfalcar o Bahia no Ba-Vi - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A revelação feita por Éverton Ribeiro nesta segunda-feira, 6, sobre o diagnóstico de um câncer na tireoide surpreendeu não apenas os torcedores tricolores, mas também todos os fãs de futebol no Brasil. Apesar do choque causado pela notícia, o camisa 10 tranquilizou a todos ao garantir que o tratamento já foi iniciado e que a cirurgia foi bem-sucedida.

Um ponto que chamou atenção foi o tempo desde que o jogador recebeu o diagnóstico. Segundo Éverton Ribeiro, o câncer foi descoberto há cerca de um mês. Nesta terça-feira , 7, a esposa do jogador, Marilia Nery, surpreendeu ao informar que foi o Departamento Médico do Bahia quem notou alterações nos exames e comunicou o jogador.

A declaração de Marilia teve o objetivo de, segundo ela, corrigir a informação de que teria sido o próprio Éverton Ribeiro a informar o clube sobre o diagnóstico do câncer na tireoide. “Acho importante valorizar o trabalho maravilhoso deles (Departamento Médico do Bahia)”, escreveu a esposa do craque do Esquadrão nas redes sociais.

Confira o post:

Amores, apenas corrigindo uma informação que tenho visto ser veiculada: Não foi o @evertonri quem informou ao Bahia seu diagnóstico. Quem percebeu a alteração nos exames foi o próprio departamento médico do clube. Acho importante valorizar o trabalho maravilhoso deles. ❤️ — Marilia Nery (@marilia_nery) October 7, 2025

Em recuperação do processo cirúrgico e dando seguimento ao tratamento do câncer, Éverton Ribeiro deverá permanecer afastado das atividades por cerca de 20 a 25 dias, desfalquando o Bahia no clássico Ba-Vi, marcado para quinta-feira, 16, da próxima semana.