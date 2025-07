Zé Elias destaca favoritismo do Bahia na Sul-Americana e elogia trabalho de Ceni

Zé Elias - Foto: Divulgação

O ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira, Zé Elias apontou o Bahia como um dos principais candidatos ao título da CONMEBOL Sul-Americana 2025. A declaração foi feita antes do confronto entre Bahia e América de Cali, válido pela fase de Play-Offs da competição continental, na noite desta terça-feira (15).

“Acredito que o Bahia seja um dos favoritos ao título da Sul-Americana. É um bom time, tem um ótimo treinador e, depois da pausa, o Rogério conseguiu corrigir algumas coisas que ele precisava”, afirmou o comentarista da ESPN.

Zé Elias destacou a versatilidade tática do time comandado por Rogério Ceni, que consegue alternar entre diferentes formações durante o jogo. “É uma equipe com jogadores experientes, e o Rogério consegue fazer a variação de sistemas táticos: 4-5-1 e 4-4-2 na fase defensiva, no ataque 4-3-3 e saída com três zagueiros. Tem muitas variantes para complicar a vida do adversário”, analisou.

Apesar de enaltecer a força do Bahia, o comentarista também chamou atenção para a qualidade do adversário. “O América de Cali tem bons jogadores. O Quinteros, que foi campeão da Sul-Americana com o Racing, o David Mina, lateral-esquerdo, e o Esneyder Mena, lateral-direito. O Bahia tem que ficar atento porque é uma equipe que tem qualidade”, alertou.

A partida entre Bahia e América de Cali terá transmissão ao vivo e exclusiva na ESPN e no Disney+. Além dos comentários de Zé Elias, a exibição terá narração de Vinicius Moura e comentários de Elton Serra e Renata Ruel.