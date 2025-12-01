A TARDE Educação anima Fenagro com oficinas educativas

Estudantes da rede municipal de Salvador - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A programação do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, movimentou a 34ª edição da Fenagro nesta segunda-feira, 1º, no Parque de Exposições de Salvador, com uma série de atividades que aproximam educação, cultura, tecnologia e vivências do campo. Mais de 600 estudantes das redes municipal e estadual passaram pela Sala A TARDE, que integrou contação de histórias, oficinas práticas e experiências interativas.

Ao som de músicas infantis, contação de histórias e dinâmicas mediadas por educadores, o Espaço Multicultural recebeu os estudantes de diversas unidades escolares, como o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Eduardo Freitas e a Escola Municipal Allan Kardec.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nós ficamos muito felizes com o convite, e eles [estudantes] estão amando essa interação com todos vocês”, afirmou a gestora do CMEI, Renata Juliana Amaral.

Estudantes no Espaço Multicultural | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A movimentação também contou com a participação das famílias, reforçando o caráter inclusivo da ação. Maíra Brito, mãe do pequeno Miguel Brito, de 6 anos, destacou a importância da Fenagro na formação das crianças.

“É muito bom. Inclusive, quando eu era criança também já participei da feira. Trazer meu filho, que é uma criança autista, é muito bom porque tem inclusão. Ele está aprendendo, e isso ajuda muito no desenvolvimento das crianças. Foi uma tarde maravilhosa”, disse.

Maíra Brito | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A contação de história foi conduzida por Carol Adesewa, idealizadora do projeto Afroinfância, por meio do livro ‘Plantando com Malik’, que narra a trajetória de um menino que aprende a plantar sua própria comida com o avô.

“É um prazer muito grande trazer Malik para diferentes espaços e falar da importância do plantio, das crianças plantarem o seu próprio alimento. Eu acredito que, quando a criança coloca a mão na terra, quando ela entra em contato com a terra, com a natureza, ela acaba valorizando mais os alimentos. Ela entende que os melhores alimentos vêm da terra”, destacou.

Carol Adesewa | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Os pequenos também participaram da oficina Semearte, plantando mudinhas para levar para casa.

“As crianças levaram pra casa as suas mudinhas, assim como os amigos de Malik levam para casa sua mudinha de brócolis. Hoje as crianças levaram mudinhas de orégano, levaram um pouquinho de cebolinha, de coentro, e saíram daqui muito felizes”, afirmou Carol.

Oficina Semarte | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Além dessas atividades, os estudantes circularam pelos demais espaços integrados do A TARDE Educação, que também registraram grande movimento ao longo da tarde:

Agência Expressa, com produção de um jornalzinho;

Sala Gamer, com jogos educativos.

Durante toda a semana, o A TARDE Educação seguirá oferecendo oficinas, experiências práticas e mediações pedagógicas para alunos das redes pública e privada. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.