Fenagro: "Pililim, uma minhoca autista" brilha no Espaço A TARDINHA

A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, que movimenta o Parque de Exposições de Salvador até o próximo domingo, dia 7 de dezembro, dedicou um momento especial à inclusão e conscientização sobre o autismo nesta segunda-feira, 1 de dezembro.

O Espaço A TARDINHA foi palco da contação de história do livro infantil "Pililim, uma minhoca autista", conduzida pelos autores Ray Gramacho e Kaká Freitas. Com a presença do carismático personagem Pililim Autista, a iniciativa reforçou a importância do acolhimento e do respeito às diferenças.

O livro, que nasceu da união de uma longa experiência de 30 anos no trabalho com crianças, como destaca um dos autores, visa levar informação e sensibilização ao público.

“É de grande importância que todos esses projetos tenham esse momento da inclusão, o que nós estamos fazendo aqui é nossa proposta é incluir as pessoas e passar uma informação para as pessoas saberem o que é o autismo. Como lidar com autismo, porque é um momento tão bacana esse que as pessoas saem daqui super felizes e sabendo como identificar que aquela pessoa é uma pessoa autista” ressaltou.

Ray Gramacho destacou ainda que a iniciativa é um programa completo de diversão e aprendizado, abrangendo atividades lúdicas e educativas essenciais para o desenvolvimento de crianças.

“Nós estamos trazendo também as oficinas. Temos a Tia Cris fazendo as oficinas para mostrar às crianças, reciclagem, pintura, oficina de bolas. Então, isso, juntamente, com a contação de história é uma atração para a criançada", explica.

A história de Pililim, uma minhoca que pertence a uma família acolhedora, é um poderoso símbolo de aceitação. A coautora, Kaká Freitas, pedagoga com foco em inclusão, enfatizou a mensagem central da obra.

“Pililim vem para romper com paradigmas, porque todo mundo é diferente. Então, o momento é de acolher e de combater [o preconceito],” destacou Kaká Freitas.

