FOFURA
Crianças amam! Montaria em boi adestrado é destaque na Fenagro
Animal conquista famílias e lota espaço infantil
Por Jair Mendonça Jr
A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025 - que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo domingo, 7, oferece diversas atividades para todos os públicos.
Uma delas, que vem atraindo grande público, é a montaria em boi adestrado. Beatriz Silva, mãe de João Pedro, de 2 anos, falou sobre a experiência do filho com a montaria de boi adestrado.
"Ele já tem o costume de montar. Vamos sempre para Santa Bárbara (Bahia), onde temos parentes com fazenda e ele monta a cavalos, mas em boi é a primeira vez”, disse a mãe de João Pedro.
Atila Moreira, da Fazenda Boi Adestrados da Bahia, explicou que o treinamento de um boi adestrado leva cerca de um ano e meio a dois anos.
Leia Também:
"O mesmo cara que amansa cavalo é o mesmo cara que amansa boi. A diferença é a doma, que não é mais feita maltratando o animal”, disse Átila que destacou a importância da paciência e do respeito no treinamento dos animais.
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes