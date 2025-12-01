Menu
HOME > FENAGRO
FOFURA

Crianças amam! Montaria em boi adestrado é destaque na Fenagro

Animal conquista famílias e lota espaço infantil

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

01/12/2025 - 16:52 h
Boi adestrado faz sucesso entre crianças
Boi adestrado faz sucesso entre crianças

A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025 - que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo domingo, 7, oferece diversas atividades para todos os públicos.

Uma delas, que vem atraindo grande público, é a montaria em boi adestrado. Beatriz Silva, mãe de João Pedro, de 2 anos, falou sobre a experiência do filho com a montaria de boi adestrado.

"Ele já tem o costume de montar. Vamos sempre para Santa Bárbara (Bahia), onde temos parentes com fazenda e ele monta a cavalos, mas em boi é a primeira vez”, disse a mãe de João Pedro.

Atila Moreira, da Fazenda Boi Adestrados da Bahia, explicou que o treinamento de um boi adestrado leva cerca de um ano e meio a dois anos.

"O mesmo cara que amansa cavalo é o mesmo cara que amansa boi. A diferença é a doma, que não é mais feita maltratando o animal”, disse Átila que destacou a importância da paciência e do respeito no treinamento dos animais.

Imagem ilustrativa da imagem Crianças amam! Montaria em boi adestrado é destaque na Fenagro
| Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

