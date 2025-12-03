Adolfo Menezes elogia estrutura da Fenagro e parabeniza Grupo A TARDE

Em podcast, Adolfo Menezes fala sobre geração de empregos e elogia organização da Fenagro - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) marcou presença, nesta quarta-feira, 2, no Parque de Exposições de Salvador, para prestigiar a 34ª edição da Fenagro — Feira Nacional da Agropecuária. Ele visitou diversos estandes do evento, que tem expectativa de receber 200 mil pessoas até o seu encerramento, no próximo domingo, 7.

Durante sua passagem pelo local, o parlamentar esteve na Casa A TARDE, onde foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do grupo, Luciano Neves; pela diretora do núcleo digital, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

Em seguida, participou do podcast Fenagro A TARDE, onde foi entrevistado pelo editor de Política do portal, Eduardo Dias, e pelo jornalista Yuri Abreu. Na ocasião, parabenizou o Grupo A TARDE pela organização da Fenagro 2025.

“Eu estou vindo aqui hoje, é o primeiro dia, mas as notícias que eu tenho são as melhores. Tendo à frente o Grupo A TARDE nessa reativação dessa grande feira, que já sediou tantos eventos, eu fico muito contente, até porque tudo que dá certo nos causa alegria, ainda mais quando movimenta a economia e gera emprego”, disse.

“A gente fica muito contente por todos esses projetos exitosos. Nos dá alegria porque as consequências positivas para a economia da Bahia, para os produtores, criadores e comerciantes são muito grandes. Então, só temos que parabenizar a todos por essa iniciativa e a todos que estão envolvidos, direta ou indiretamente, na realização dessa nova etapa da Fenagro”, completou Adolfo Menezes.

