FENAGRO 2025

Geraldo Júnior visita Fenagro e conhece ações do A TARDE Educação

Durante visita à Casa A TARDE, vice-governador valorizou iniciativas que aproximam juventude, cultura e agroindústria

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

03/12/2025 - 19:23 h | Atualizada em 03/12/2025 - 20:06
Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior
Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, visitou nesta quarta-feira, 3, os espaços do Programa A TARDE Educação - instalados na Casa A TARDE - na 34ª edição da Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador. O evento segue até domingo, 7, reunindo atrações culturais, educativas, gastronômicas e voltadas ao agronegócio.

Durante a passagem pela Casa A TARDE, o vice-governador conheceu os ambientes interativos e projetos pedagógicos desenvolvidos pelo Programa, que ao longo da feira promovem atividades voltadas à formação cidadã, ao uso da tecnologia e ao estímulo à criatividade.

Segundo ele, a Fenagro representa um encontro entre diferentes camadas da sociedade e revela a força da união entre os governos federal, estadual e municipal , fortalecendo o pacto social e federativo.

“Aqui é oportunidade. A oportunidade de ver a juventude, de ver a terceira idade, de ver as pessoas vivenciarem e conhecerem o que é a agroindústria”, afirmou.

O vice-governador também chamou atenção para o impacto econômico do setor no estado, lembrando que a Bahia possui mais de 400 mil agroindústrias, número que reforça a potência do setor no território baiano.

Para ele, a Fenagro permite uma visão ampla do trabalho de pequenos, médios e grandes produtores, além de dar visibilidade à economia criativa, que movimenta talentos - área em sintonia com as iniciativas do A TARDE Educação.

Ao recordar sua participação na edição passada, Geraldo mencionou o Laboratório das Cores, atividade marcante promovida pelo Programa em 2024. Este ano, a proposta se expande com a Sala Gamer, o Espaço Multicultural, a Agência Expressa e o Espaço Semearte, que oferecem vivências lúdicas, educomunicativas e inclusivas.

“Eu me lembro bem que da última vez, inclusive, nós participamos juntos das atividades com essas crianças, com a juventude”, recordou.

Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, em visita ao espaço gamer, do A TARDE Educação
Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, em visita ao espaço gamer, do A TARDE Educação | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Durante toda a semana, o A TARDE Educação seguirá oferecendo oficinas, experiências práticas e mediações pedagógicas para alunos das redes pública e privada. As atividades são gratuitas, abertas ao público e contam com equipe especializada para orientar visitantes de todas as idades.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

