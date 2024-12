Arquiteto compartilha desafios para montagem da Fenagro

Giuseppe Mazzoni, responsável pela arquitetura da FENAGRO 2024 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Nesta sexta-feira, 6, o arquiteto Giuseppe Mazzoni Filho, responsável pelo projeto da 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), esteve presente na Casa A TARDE e compartilhou detalhes sobre o planejamento da edição de 2024.

Mazzoni, que também assinou os projetos do evento entre 1995 e 2006, enfatizou o entrosamento com a equipe técnica organizadora: “Nós sempre tivemos essa interface com eles, e na parte de arquitetura a gente fornecia os projetos para atender a todos eles”.

O arquiteto destacou os principais desafios desta edição, que marca o retorno da feira após um breve hiato, com a ocupação integral do Parque de Exposições de Salvador. A inclusão de um espaço para entretenimento foi um dos pontos mais desafiadores.

“A gente teve que fazer uma avaliação do layout para colocar um espaço para shows, que demanda toda uma estrutura por trás, devido à implementação da parte de backstage, acessos e alimentação. Ou seja, é uma estrutura quase independente, dentro de outra estrutura”, afirmou.

Ainda durante a entrevista, o arquiteto salientou algumas conversas com as equipes envolvidas no evento para a implementação tanto da parte institucional, quanto das partes técnicas e comerciais, visando potencializar o desejo do mercado para a 33ª edição da Fenagro.

“O resultado obtido é muito bom. Hoje quando você chega na feira e vê que ela está totalmente ocupada, com uma grande expressão comercial em todas as áreas. Nós vimos uma certa pujança de todos os setores”, concluiu Giuseppe Mazzoni.

Vista aérea da Fenagro | Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

Fenagro 2024

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro será realizada de 29 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador. A programação inclui exibição de animais, produtos agropecuários, leilões, shows e o espaço infantil Fenagrinho, com expectativa de atrair mais de 100 mil visitantes.