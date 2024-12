Artesãos baianos expõem produtos na Fenagro 2024

Roque Santos transformou a Fenagro em um pedaço do interior. - Foto: Dara Medeiros / Ag. A TARDE

Se o artesanato é uma das marcas nas feiras populares, na Feira Nacional da Agropecuária (FENAGRO) não poderia ser diferente. Artesãos de toda a Bahia trouxeram produtos variados para o evento, que acontece até o dia 8 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador.

Diretamente de Maragogipinho, no recôncavo baiano, município consagrado como o maior centro de cerâmica da América Latina, o oleiro Roque Santos transformou a Fenagro em um pedaço do interior.

"Eu tenho uma variedade de peças. Temos o jeguinho, os cavalinhos, temos a arara, a fonte, o porquinho e temos caqueiros para plantas com desenhos, todos pintadinhos, as bonecas e gordinhas, que são sucesso da Bahia. É o interior do Nordeste vindo pra cidade grande", disse ele ao Grupo A Tarde.

Evento acontece até o dia 8 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador. | Foto: Dara Medeiros / Ag. A TARDE

Este é o segundo ano em que o oleiro participa da exposição, parando apenas por causa da Pandemia. O sucesso em 2019 foi tão grande, que ele aguardou pela edição de 2024 com grandes expectativas.

"Tudo indica que vai dar tudo bem, em nome de Jesus. Espero que as pessoas venham visitar e comprar as peças muito maravilhosas que nós temos aqui pra oferecer. O preço depende das peças, tem partir de R$ 10 até R$ 180, R$ 200, R$ 300 reais", declarou.

Artigos religiosos na Fenagro

Karina Cibelly Santos é figurinha repetida na Feira Nacional da Agropecuária, participando há sete anos como expositora.

Ela vende esculturas religiosas, de diversas crenças, e convidou o público para comprar os produtos e conhecer todos os stands.

"Tem muita coisa bonita, né? O artesanato, ele é extenso, e eu digo que as pessoas têm o dom de criar. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque é um evento que só acontece uma vez no ano, já tem um tempinho que isso não aconteceu, mas que tem muita coisa bonita e que atende a expectativa de todos os clientes de qualquer necessidade que você tenha", convocou.

Papelaria criativa para todos

O stand de papelaria criativa da publicitária e empreendedora Dani Pastick possui opções para todas as idades, mas com foco no público infantil, por causa do período de volta às aulas.

Segundo Dani, os produtos personalizados fazem um grande sucesso com a galera: "Se você chega aqui e não acha seu nome, você encomenda. Então eu tenho muitas encomendas pós-feira, que eu dou meu cartão, eu me divulgo e o pessoal faz, principalmente agora no final de ano, o pessoal vem comprar muito na minha mão para poder presentear. Eu brinco dizendo que eu não vendo produtos, eu vendo memória afetiva".

Os destaques da banca dela são bloquinhos de notas, com vários temas e tamanhos, de R$12 o pequeno, R$15 o médio e o grande sai por R$35. As canetinhas fofas também encantam o público, tendo opções de R$ 8 a R$18.

FENAGRO

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de

dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.