Artigos confeccionados por detentos são expostos na Fenagro 2024 - Foto: Léo Moreria / Ag. A TARDE

Vestidos de tricô, uniformes, estofados, frutas, hortifrútis, sandálias, livros, uma variedade gigantesca de produtos produzidos pelos internos das 27 unidades prisionais da Bahia estão em exposição neste segundo dia da 33a edição da Fenagro, que acontece neste domingo, 1, e segue até o próximo dia 8.

"A exposição é para mostrar que o Sistema Prisional não é só encarcerar pessoas, é de fato transformar vidas. Mostrar novas oportunidades e a gente trabalha diariamente aqui para que lá dentro a gente consiga extrair esse ouro social que a gente sabe que tem perdido lá, para que eles saiam muito melhores do que eles chegaram", salientou Ítalo Azevedo, diretor da unidade prisional de Lauro de Freitas.

De acordo com o coordenador da Superintendência da Ressocialização Sustentável da Seap, Leonardo Galeão, o sistema prisional baiano é autossustentável e até os uniformes dos agentes penitenciários e dos internos são confeccionados nos centros das prisões.

"Hoje em dia, até o material, tanto o fardamento dele quanto do próprio agente, é produzido pela polícia penal, então o fardamento dos internos e o fardamento da polícia penal é produzido nas próprias unidades. A gente tem em torno de 12.500 a 13.000 internos, então todo esse fardamento que antigamente era licitado, hoje a gente não licita mais, a gente compra o insumo e eles mesmos produzem", salientou ao Portal A TARDE.

O trabalho dentro das quatro paredes serve não só para profissionalizar os detentos e preparar eles para a vida extramuros, mas também os lucros das vendas das produções são direcionados aos próprios internos e para seus familiares.

O espaço da Secretaria de Administração Penitenciária estará funcionando todos os dias da Fenagro das 9h até às 20h.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.