"Bahia pode ser grande produtora de ostra", diz presidente da Bahia Pesca

A Fenagro 2024, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, não só tem exposição de animais do setor agropecuário, como também do setor pesqueiro, com o estande da Bahia Pesca voltado à aquicultura baiana.

Em entrevista ao A TARDE, nesta terça-feira, 3, o presidente da entidade, Daniel Victória, falou sobre o impacto da aquicultura para o estado da Bahia e a importância da feira para promover esse setor.

"A gente buscou trazer um pouco do trabalho que a Bahia Pesca vem fazendo em todos os territórios. O estado é riquíssimo em vários tipos de biomas, então temos muita construção da aquicultura por toda a Bahia. Esse ano, além do tanque clássico que a gente sempre traz de tilápia, trouxemos também o camarão vivo e a ostra, mostrando todo o poder do nosso recôncavo, onde é fortíssimo a ostreicultura”, disse Daniel.

“A Bahia pode ser uma grande produtora de ostra. O Recôncavo já é, com o festival de ostras em Cachoeira, e a gente quer ampliar isso: estamos com trabalho de levar o camarão para o interior, para ser feito num poço salinizado [...] O pescado é a proteína mais consumida no mundo e não é no Brasil. A gente tem tanta riqueza hídrica e está aproveitando pouco ainda. É entender como pode crescer sustentavelmente e de acordo com o meio ambiente”, completa.

Segundo Daniel Victória, o projeto na Fenagro recebeu a visita de muitas pessoas, entre elas, estudantes que nunca haviam visto um camarão vivo.

“A gente teve essa surpresa: muitos alunos nunca tinham visto o camarão vivo, só conheciam na muqueca, no acarajé, e se surpreenderam. Ali é um tamanho comercial de 12 gramas, só que quando ele vai pra panela, diminui, porque o camarão absorve muita água. Então, estão sendo um sucesso e a ostra também, mesmo com ela paradinha, a gente consegue que os alunos toquem", conta.

Daniel destacou que o estande conta com um corpo técnico para explicar todo o processo da aquicultura. "[A Fenagro] já é sucesso, depois de quatro anos retomando, criança já gosta, é interatividade. A gente tem um corpo técnico que está sempre presente pra explicar, tirar curiosidade das pessoas e da criançada, muitos produtores estão vindo da Bahia inteira para entender mais sobre isso”, conclui.

