Bahia se tornará autossuficiente na produção e comercialização de fertilizantes, diz Carballal

Henrique Carballal, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A Bahia deverá se tornar autossuficiente em fertilizantes fosfatados a partir de 2026. A afirmação é de Henrique Carballal, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 3, durante o quinto dia da Fenagro, realizada no Parque de Exposições de Salvador até o próximo domingo, 7, Carballal anunciou a inauguração de uma empresa líder na produção e comercialização de fertilizantes fosfatados na cidade de Irecê.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o presidente da CBPM, a instalação da unidade garantirá a autossuficiência baiana no insumo.

"Nós iremos produzir 100%. Repito: vamos produzir 100% do que a Bahia precisa de fertilizantes fosfatados", afirmou. Ele acrescenta que a estrutura também deve atender parte significativa da demanda regional: “Além disso, vamos produzir 30% do que o Norte-Nordeste precisa, representando um salto qualitativo muito grande”, disse Carballal.

O empreendimento em Irecê deve operar com práticas sustentáveis, como explica o presidente:

"Nós vamos ter uma produção sem resíduo, sem barragem, respeitando plenamente o meio ambiente, utilizando 100% da água. O subproduto da mineração será aproveitado. O material gerado é um calcário remineralizador do solo, rítmico potássico, que também leva um pouco de fosfato, que será comercializado e utilizado pela nossa agricultura", detalhou.

Henrique também fez questão de elogiar o Grupo A TARDE e o Governo do Estado pela realização da 34ª edição da Fenagro.

"Eu, como presidente da CBPM, tenho imensa satisfação de poder estar aqui prestigiando não apenas a Secretaria de Agricultura, nosso governador Jerônimo, mas também fortalecendo veículos de comunicação que são parceiros desse processo, como é o caso do Grupo A TARDE", concluiu.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.