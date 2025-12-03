LEGADO E FUTURO
Seagri celebra 130 anos e reconhece líderes que marcaram o agro baiano
Pasta fez homenagens a ex-secretários na Fenagro
Por Isabela Cardoso
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) celebrou seus 130 anos de história com uma cerimônia especial realizada na tarde desta quarta-feira, 3, no Pavilhão do Governo, durante a 34ª Fenagro 2025, em Salvador.
O evento de aniversário reforçou o papel histórico da Seagri no desenvolvimento da agropecuária baiana, servindo como um palco para homenagear as personalidades e instituições que contribuíram significativamente para o fortalecimento do setor no estado.
Reconhecimento a ex-secretários e instituições parceiras
Durante a solenidade, placas comemorativas foram entregues a diversas instituições parceiras que, ao longo das últimas décadas, apoiaram as políticas públicas do agro baiano. Ex-secretários da pasta também foram homenageados, um reconhecimento por suas contribuições para a evolução da Secretaria e o desenvolvimento agropecuário do estado.
O atual titular da pasta, o secretário Pablo Barrozo, foi um dos destaques da cerimônia ao ser homenageado por ocupar a 55ª cadeira na liderança da Seagri. Em seu discurso, Barrozo ressaltou a importância de honrar a memória da instituição e dos que a construíram.
"Além de ter uma memória, que é uma memória importante, a gente tem que representar ela e respeitar ela. A gente viu a necessidade de nós elaborarmos formas de respeito aos processos, ter planejamento, ter processo, para que a gente pudesse honrar o trabalho de todos vocês”, destacou.
Leia Também:
Momento de gratidão
Em um momento de fala, o Secretário Barrozo expressou sua gratidão e destacou a necessidade de reestruturação pela qual a Secretaria está passando. Ele enfatizou que o momento atual deve ser pautado pela valorização do passado e o planejamento para o futuro.
"Eu queria falar aqui e abrir minhas palavras de agradecimento. Esse momento, a gente não podia deixar passar em branco. Por mais que nós tenhamos dificuldades, e nós estamos num momento de reestruturação, a gente não podia deixar em branco. Porque quando a gente entra na Secretaria e tem ali o moral dos ex-secretários, ali é uma forma de homenagear aquelas pessoas que passaram por ali”, disse.
Barrozo mencionou as reformas em curso na Secretaria como um gesto de respeito à história e aos servidores.
"Eu até tirei esse moral, deve ter um pouco tempo, porque nós estamos reestruturando e reformamos o gabinete, né, do Secretário. Estamos reformando o térreo da Secretaria, justamente para o moral dos Secretários e dos ex-secretários estar num local visível, no melhor local adequado, logo na entrada da Secretaria, olhando para ali, entendendo o que aquilo ali representa. Ali é um gesto”, completa.
O secretário concluiu seu discurso defendendo uma gestão organizada para o crescimento.
"Eu entendo, para a gente fazer uma nossa vida planejada, corrigida, correta, para a gente crescer, a gente tem que levantar, arrumar a cama, arrumar a casa e seguir em frente. Até para as pessoas que se sentirem confortáveis em casa. E os funcionários que estão aqui, servidores que estão aqui, sabem muito bem do que eu estou falando, que desde o meu primeiro dia, a gente tem pegado na massa e corrigido muita coisa que a gente precisava corrigir e eles estão me ajudando muito. Mas olhando para o futuro, a gente tem muito a fazer. Mas isso só poderá ser feito, e nosso estado vai crescer muito. E eu não sou ufanista, gente, eu sou realista, eu sou até pragmático demais, algumas vezes. A gente vê e olha para o passado”, completa.
Lista de homenageados
O evento prestou homenagem a diversos líderes e representantes do setor, incluindo ex-secretários da pasta. Confira:
- Carlos Henrique Passos (FIEB)
- Francisco Laranjeira (Embrapa)
- Humberto Miranda (Faeb)
- Manoel Mairton de Souza (Sindicar)
- Rafael Teixeira (Sindileite)
- Marcelo Plácido (ABA)
- Aiba
- João Lopes Araújo (Assocafe)
- Ana Elisa Fernandes de Souza
- Viviane Almeida (INPI)
- Wilson Andrade (ABAF)
- Lúcio Leopoldo Aragão
- Erivaldo de Souza (Ceplac)
- Emanuel Carneiro de Lima e Silva (Conab)
- Jussiara Lessa (Oceb)
- Almir Lins Rocha Junior (Accoba)
- Marko Svec Silva (Desenbahia)
- Jair Virgínio (Moscamed)
- Samio Cassio de Carvalho Melo (Caixa)
- Sinvaldo Vieira dos Santos (BB)
- Pedro Lino Neto (BNB)
- Luiz Paulo Pereira
- Marcos Garrido Cincurá
- Betânia Câmera
- Silvio de Castro
- Walter Baptista
- Pedro Barbosa de Deus
- Maria Tereza Mascarenhas
- Eduardo Salles
- Jairo Carneiro
- Fernanda Mendonça
- João Carlos Oliveira da Silva
- João Aurélio Soares Viana
- Edson Diogo
- Elionaldo de Faro Teles
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
