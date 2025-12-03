Seagri celebra 130 anos e reconhece líderes que marcaram o agro baiano

Seagri comemora 130 anos com homenagem a figuras do agro - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) celebrou seus 130 anos de história com uma cerimônia especial realizada na tarde desta quarta-feira, 3, no Pavilhão do Governo, durante a 34ª Fenagro 2025, em Salvador.

O evento de aniversário reforçou o papel histórico da Seagri no desenvolvimento da agropecuária baiana, servindo como um palco para homenagear as personalidades e instituições que contribuíram significativamente para o fortalecimento do setor no estado.

Reconhecimento a ex-secretários e instituições parceiras

Durante a solenidade, placas comemorativas foram entregues a diversas instituições parceiras que, ao longo das últimas décadas, apoiaram as políticas públicas do agro baiano. Ex-secretários da pasta também foram homenageados, um reconhecimento por suas contribuições para a evolução da Secretaria e o desenvolvimento agropecuário do estado.

O atual titular da pasta, o secretário Pablo Barrozo, foi um dos destaques da cerimônia ao ser homenageado por ocupar a 55ª cadeira na liderança da Seagri. Em seu discurso, Barrozo ressaltou a importância de honrar a memória da instituição e dos que a construíram.

"Além de ter uma memória, que é uma memória importante, a gente tem que representar ela e respeitar ela. A gente viu a necessidade de nós elaborarmos formas de respeito aos processos, ter planejamento, ter processo, para que a gente pudesse honrar o trabalho de todos vocês”, destacou.

Momento de gratidão

Em um momento de fala, o Secretário Barrozo expressou sua gratidão e destacou a necessidade de reestruturação pela qual a Secretaria está passando. Ele enfatizou que o momento atual deve ser pautado pela valorização do passado e o planejamento para o futuro.

"Eu queria falar aqui e abrir minhas palavras de agradecimento. Esse momento, a gente não podia deixar passar em branco. Por mais que nós tenhamos dificuldades, e nós estamos num momento de reestruturação, a gente não podia deixar em branco. Porque quando a gente entra na Secretaria e tem ali o moral dos ex-secretários, ali é uma forma de homenagear aquelas pessoas que passaram por ali”, disse.

Barrozo mencionou as reformas em curso na Secretaria como um gesto de respeito à história e aos servidores.

"Eu até tirei esse moral, deve ter um pouco tempo, porque nós estamos reestruturando e reformamos o gabinete, né, do Secretário. Estamos reformando o térreo da Secretaria, justamente para o moral dos Secretários e dos ex-secretários estar num local visível, no melhor local adequado, logo na entrada da Secretaria, olhando para ali, entendendo o que aquilo ali representa. Ali é um gesto”, completa.

O secretário concluiu seu discurso defendendo uma gestão organizada para o crescimento.

"Eu entendo, para a gente fazer uma nossa vida planejada, corrigida, correta, para a gente crescer, a gente tem que levantar, arrumar a cama, arrumar a casa e seguir em frente. Até para as pessoas que se sentirem confortáveis em casa. E os funcionários que estão aqui, servidores que estão aqui, sabem muito bem do que eu estou falando, que desde o meu primeiro dia, a gente tem pegado na massa e corrigido muita coisa que a gente precisava corrigir e eles estão me ajudando muito. Mas olhando para o futuro, a gente tem muito a fazer. Mas isso só poderá ser feito, e nosso estado vai crescer muito. E eu não sou ufanista, gente, eu sou realista, eu sou até pragmático demais, algumas vezes. A gente vê e olha para o passado”, completa.

Lista de homenageados

O evento prestou homenagem a diversos líderes e representantes do setor, incluindo ex-secretários da pasta. Confira:

Carlos Henrique Passos (FIEB)

Francisco Laranjeira (Embrapa)

Humberto Miranda (Faeb)

Manoel Mairton de Souza (Sindicar)

Rafael Teixeira (Sindileite)

Marcelo Plácido (ABA)

Aiba

João Lopes Araújo (Assocafe)

Ana Elisa Fernandes de Souza

Viviane Almeida (INPI)

Wilson Andrade (ABAF)

Lúcio Leopoldo Aragão

Erivaldo de Souza (Ceplac)

Emanuel Carneiro de Lima e Silva (Conab)

Jussiara Lessa (Oceb)

Almir Lins Rocha Junior (Accoba)

Marko Svec Silva (Desenbahia)

Jair Virgínio (Moscamed)

Samio Cassio de Carvalho Melo (Caixa)

Sinvaldo Vieira dos Santos (BB)

Pedro Lino Neto (BNB)

Luiz Paulo Pereira

Marcos Garrido Cincurá

Betânia Câmera

Silvio de Castro

Walter Baptista

Pedro Barbosa de Deus

Maria Tereza Mascarenhas

Eduardo Salles

Jairo Carneiro

Fernanda Mendonça

João Carlos Oliveira da Silva

João Aurélio Soares Viana

Edson Diogo

Elionaldo de Faro Teles

Fenagro 2025

