FENAGRO
FENAGRO

Basquete 3x3 na Fenagro: finais prometem jogos eletrizantes neste fim de semana

Baiano de Basquete 3x3 tem finais na Fenagro

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

06/12/2025 - 18:10 h
Fim de semana de decisão
Fim de semana de decisão -

A 34ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), realizada no Parque de Exposições de Salvador, foi o local escolhido pela Federação Bahiana de Basketball (FBB) para ser o palco da etapa final do Campeonato Baiano de Basquete 3x3.

O evento, que iniciou em 29 de novembro, segue até este domingo, 7 de dezembro. José Lopes, presidente da Federação Bahiana de Basketball (FBB), informou que essa etapa finaliza o circuito estadual da modalidade. “O resultado da competição define o ranking de 2025, o que estabelece critérios para o benefício de atletas”, completa Lopes.

A competição final conta com a participação de 32 equipes, divididas por categorias. Nesta sexta, a equipe Escola de Basquete foi a campeã da categoria Sub-16, para atletas de até 16 anos. Neste sábado, 6, acontecem os jogos nas categorias Sub-23. Já no domingo, 7, rolam as partidas decisivas nas categorias Sub-18, adulto e a final do Universitário.

Caçulinha! A história de Fernanda, a ovelha recém-nascida da Fenagro
Detentos mostram força de trabalho na Fenagro e desafiam estigmas
Mãe e filha conquistam criançada com oficina de pirulitos de chocolate

Sobre a modalidade

Segundo o presidente da FBB, o 3x3 é uma variação do basquetebol jogada em meia quadra, utilizando apenas uma cesta, com três jogadores em cada equipe e um reserva. Reconhecida pela Federação Internacional de Basquete (FIBA), a modalidade possui regras específicas, como a duração de 10 minutos ou a vitória instantânea ao atingir 21 pontos.

“A modalidade foi incluída no programa olímpico, fazendo sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Considerado um dos esportes coletivos urbanos de crescimento rápido, o 3x3 utiliza um shot clock de 12 segundos, resultando em partidas de ritmo acelerado”, explica Lopes.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

