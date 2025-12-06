Menu
FENAGRO 2025

Caçulinha! A história de Fernanda, a ovelha recém-nascida da Fenagro

A pequena nasceu no dia 1º de dezembro, no Parque de Exposições

Carla Melo

Por Carla Melo

06/12/2025 - 17:00 h | Atualizada em 06/12/2025 - 18:40
Fernanda e a sua mamãe na Fenagro
Fernanda e a sua mamãe na Fenagro -

Fernanda tem apenas seis dias de nascida. Tranquila, dorminhoca e comilona, a pequena ovelha da raça Dorper esbanja simpatia para quem chega para visitá-la. Seu nome é especial: é uma homenagem ao nome da Fenagro.

A pequena está entre os seis nascimentos de ovinos registrados durante a Fenagro. Além da raça Dorper, também tiveram filhotes da raça Santa Inês, que nasceram no dia 1ª de dezembro, abrindo o mês com a pata direita.

Fernanda nasceu no dia 1ª de dezembro
Fernanda nasceu no dia 1ª de dezembro | Foto: Carla Melo / Ag. A TARDE

A história da sua mãe também é para lá de inusitada. Ela também foi um dos filhotes nascidos na Fenagro, na edição de 2024, e ficou em quarto lugar na competição de porte, genética e mansidão.

“Esses nascimentos são importantes para a gente. A gente já tem uma história dentro da Fenagro. A mãe da pequena, por exemplo, a gente a comprou na Fenagro passada e foi o nosso primeiro animal da Áries Dorper, e nesta edição ela pariu”, explicou o dono da fazenda João Cauê, de 21 anos.

Além de uma alimentação forte e um cuidado especial da mãe com o seu bebê, todos os filhotes que nascem em feiras precisam de um zelo de cuidadores para evitar a contaminação por bactérias.

“O cuidado começa quando a mãe ainda está prenha. A tratamos e a prevenimos com uma série de vermífugos, suplementos específicos deste momento. A gente tem consultoria com a veterinária para ajudar com toda a saúde do animal”, continua ele.

Em outra baia, três nascimento marcaram a Fenagro. Filhotes de Santa Inês de pelagem preta nasceram também na segunda-feira, de três ovinas diferentes. A raça de porte grande, possui uma cabeça de tamanho médio com orelhas medianas com inserção firme, animais compridos, fortes e com uma garupa levemente inclinada.

Outros três nascimentos marcaram a Fenagro
Outros três nascimentos marcaram a Fenagro | Foto: Carla Melo / Ag. A TARDE

Cuidado e dieta especial

Os ovinos e caprinos usados em competições e que são preparados para tal. Uma alimentação específica, uso de suplementos e mais fazem parte da dieta dos ovinos. O tratador Luiz Conceição Oliveira explica que após o nascimento dos animais, o processo de cuidado é iniciado.

“Os animais também são julgados pela genética. Quando eles nascem, esperamos 11 meses, que é a fase adulta, para juntarmos com os machos reprodutores. Em questão de dois meses, elas ficam prenhas. Em todo o processo, elas recebem gramas especiais para fortalecer o animal”, complementa ele.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

x