Casa do Papai Noel na Fenagro 2025 é ponto de encontro de famílias

Fenagro 2025 fortalece lado cultural com a Casa do Papai Noel e programação infantil - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro 2025) vai muito além da tecnologia e dos negócios de R$ 120 milhões. Em sua 34ª edição, a feira, que segue até 7 de dezembro no Parque de Exposições, reforça seu papel familiar e cultural ao abrigar, pela quinta vez consecutiva, a encantadora Casa do Papai Noel.

Construída com elementos rústicos, a atração se tornou um refúgio de magia para famílias que visitam a capital baiana e buscam o autêntico espírito natalino. Com funcionamento diário (10h às 12h e 14h às 20h), o bom velhinho da Fenagro se destaca por priorizar o encontro sincero e "nada comercial" com o público.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O verdadeiro sentido do Natal

O Papai Noel da Fenagro, que se define como um diferencial na representação do ícone, destaca a busca pela naturalidade e autenticidade em cada interação. Longe do foco comercial, ele prioriza a conexão genuína com o público.

"O Papai Noel, pra mim, é um diferencial. Eu procuro, pelo menos, ser o mais natural possível. Nada comercial. Eu procuro ser o verdadeiro, como eu queria que fosse o Papai Noel," afirma Fernando Garcia, que há 10 anos dá vida ao ícone natalino.

Ele compartilha ainda momentos emocionantes que refletem a profunda realidade da vida das crianças e adultos, como o pedido de uma criança para ter sua avó falecida de volta. "Há várias coisas que a gente passa e a tem que encarar a realidade como ela é... Eu queria que fosse uma coisa diferenciada, uma coisa natural, abraçar de verdade, dar um beijo. De verdade, o que mais me importa é isso", completa.

A autônoma Renata Mota, moradora de Salvador, trouxe a filha de 7 anos e a amiga Paula Coutinho, também com uma filha da mesma idade, para a feira justamente buscando esse contato.

"Eu decidi trazer as meninas para Fenagro porque somos urbanas e aí é o momento delas terem um contato, né, com as coisas da roça, da fazenda, dos animais e aí teve a oportunidade de vir na Casa do Papai Noel, né, e que é tão difícil a gente ver coisas muito lúdicas e que elas podem ter contato com esse mundo. Alimentar a fantasia," explica Renata.

| Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Negócios e diversão em família

A Fenagro 2025, em Salvador, projeta movimentar R$ 120 milhões em negócios e receber mais de 200 mil visitantes ao longo de seus nove dias. Além da magia natalina, o evento conta com:

Exposição de mais de 3 mil animais;

Foco em Agronegócio 4.0 (inteligência artificial, agricultura de precisão e ordenha robotizada);

Arena Pônei,

Feira de adoção,

Espaço Kids e o tema “Diversão e Aventura para Todos”, incluindo o Parque Inflável Gigante e Tirolesa Radical.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.