Casa do Papai Noel na Fenagro recebe mais de 1.500 visitas só nesta segunda

Alunos na Casa do Papai Noel vivem experiência que mistura fantasia e aprendizado - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Estudantes das redes municipal, estadual e privada de ensino de Salvador curtiram um momento especial na Fenagro. Ao todo, cerca de 1.500 alunos, a partir de 4 anos, se encantaram com a magia natalina na Casa do Papai Noel na feira.

A visita fez parte das ações promovidas pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. Para a coordenadora da Casa do Papai Noel, Irma Santos, mais do que encantamento, as crianças aprenderam lições importantes no encontro com o bom velhinho.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A gente quis despertar o amor em cada um deles e mostrar o Papai Noel que existe em cada um de nós, e que o espírito natalino deve existir independente da época”, afirma.

| Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Construída com elementos rústicos, a atração se tornou um refúgio de magia para famílias que visitam a capital baiana e buscam o autêntico espírito natalino. Com funcionamento diário (10h às 12h e 14h às 20h), o bom velhinho da Fenagro se destaca por priorizar o encontro sincero e "nada comercial" com o público.

Trajado com um macacão, em homenagem à cultura rural, o Papai Noel do evento destaca a busca pela naturalidade e autenticidade em cada interação. Longe do foco comercial, ele prioriza a conexão genuína com o público. De acordo com Irma, ele ouviu pacientemente todas as crianças e as despertou para a importância do campo na cidade.

“Falamos até sobre a agricultura familiar de tudo que eles comem na ceia natalina. A gente queria trazer esse clima natalino em novembro”, contou.

| Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Negócios e diversão em família

| Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A Fenagro 2025, em Salvador, projeta movimentar R$ 120 milhões em negócios e receber mais de 200 mil visitantes ao longo de seus nove dias. Além da magia natalina, o evento conta com:

Exposição de mais de 3 mil animais;

Foco em Agronegócio 4.0 (inteligência artificial, agricultura de precisão e ordenha robotizada);

Arena Pônei,

Feira de adoção,

Espaço Kids e o tema “Diversão e Aventura para Todos”, incluindo o Parque Inflável Gigante e Tirolesa Radical.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.