Concessionárias aproveitam Fenagro para vender carros com desconto

Tuca Sampaio, gerente de vendas direta da Fiat Cresauto, falou sobre assunto na Casa A TARDE - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Animais não são o único destaque da Fenagro. Na maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste, montadoras aproveitam a reunião de empresários e empreendedores rurais para fazer negócio.

Ao total, cinco montadoras oferecem condições especiais para a venda de veículos na feira: Ford, Renault, Jeep, RAM e Fiat.

Leia mais:

>> Secretário aposta na conexão entre agricultura familiar e agronegócio

>> Fenagro 2024 reforça papel da pecuária baiana, diz ABAC

>> Fundador da Fenagro destaca importância do Grupo A TARDE: "Alegria"



Para atrair a clientela, os revendedores usam a criatividade. A Indiana, representante da Ford, criou uma pista off-road para um teste drive com a nova Ranger, por exemplo.

"A nossa expectativa é de um incremento de 30% das nossas vendas com a pista off-road e as ofertas. Trouxemos todos os veículos para fazer negócio", celebra Leonardo Ferreira, gerente geral da Indiana.

Além disso, a montadora está oferecendo R$ 20 mil de bônus em todos os carros. Já a linha com motores V6 também possui financiamento com taxa 0% de juros com entrada de 60% do valor, parcelando o resto em 24 vezes.

Leonardo Ferreira, gerente Geral da Indiana Veiculos | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Já na RAM, o foco é no produtor rural e detetores de CNPJ. Esse público consegue até R$ 41 mil de desconto na Rampage, além de taxa 0,59%, supervalorização do usado e emplacamento grátis.

Líder no setor de picapes, a Fiat, através da Cresauto, também garante ótimas ofertas e condições na Toro e Strada. O grande foco, no entanto, é a novíssima Titano, que juntando desconto da montadora, condição especial para CNPJ e bônus no usado, o desconto chega a R$ 75 mil. Além disso, o financiamento possui taxa 0.

"Temos produtos novos que nao teriamos tanta visibilidade se nao fosse a Fenagro. No seguimento de agro e de micro empresas, não tem lugar melhor para divulgar. A avaliação é excelente até o momento", conta Tuca Sampaio, gerente de vendas diretas da Cresauto.

Ainda na Stellantis, a Jeep garante grandes descontos nos SUVs: o Renegade está saindo a partir de R$ 97.500, por exemplo. O Commander por R$ 203 mil, e o Compass por R$ 152,900 para CNPJ.

Para completar, a Eurovia Renault oferece até 23% de desconto em seus veículos, além de taxa zero na linha de utilitários como o Kangoo.