Coordenador de agência de exportação enaltece a Fenagro: “Muito importante”

O professor do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da Unifacs, Henrique Campos de Oliveira, que também é coordenador da Agência de Internacionalização e Exportação (Aiex), enalteceu a Fenagro, a maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, que chega ao fim neste domingo, 8, no Parque de Exposições de Salvador.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ele também deu detalhes da atuação da Aiex, a qual, segundo ele, é responsável por incubar alguns projetos, seja para o internacionalização de uma marca ou para exportação de um produto. “A gente está dando um apoio para a construção do consórcio Cabruca, que conta com algumas marcas bem posicionadas no mercado para acessar o mercado internacional”, iniciou.

Ele explicou que Consórcio Cabruca de Exportações de Chocolate Fino do Sul da Bahia tem como foco a promoção comercial e busca também atuar como um consórcio de apoio logístico aos trâmites. “Com o consórcio, pequenas marcas que não iriam conseguir acessar o mercado bastante complexo e competitivo como o mercado internacional conseguem diluir custos na ação promocional e custos também no âmbito logístico”, disse.

Henrique destacou também a atuação de Thiago Fernandes, que dirige o consórcio. “É uma pessoa que tem uma relação muito próxima com a base produtiva de cacauicultores, lavadores do cacau e também de empresas produtoras de chocolate. Uma figura também com a com a posição de liderança na região”, contou.

Ele continuou: “É importante para dar essa liga para o consórcio. Não adianta um professor de Salvador chegar com uma ideia. A gente tem essa interlocução muito importante. A ideia da Aiex é essa. O consórcio é o primeiro projeto no qual a gente está agindo, mas temos perspectivas de outros, um voltado para o artesanato. Além de atividades vinculadas ao comércio exterior”.

Importância da Fenagro

Na oportunidade, ele enfatizou a relevância da Fenagro nesse contexto. “É muito importante, não só para o público doméstico, porque eu acho que isso é uma questão muito mais da consórcio em si, se posicionar, apresentar para o mercado doméstico os produtos que estão sendo alçados no mercado internacional, que não é uma grande empresa, não é uma indústria, são os produtores familiares de chocolate”, pontuou.

Por fim, Henrique afirmou que para Aiex é relevante porque outros produtores familiares de diversos produtos vão ver a iniciativa dando esse suporte.

Fenagro

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE e reúne mais de 100 mil visitantes. A programação inclui exposições de produtos agropecuários, shows, leilões e o espaço infantil Fenagrinho, consolidando-se como uma vitrine do agronegócio baiano.