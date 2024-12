Fenagro: Seap expõe itens produzidos por detentos em stand

Variedade de itens expostos vai desde legumes e hortaliças até quadros e sandálias - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

A 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) também dá um show de inclusão. Prova disso é o stand da Secretaria de Administração e Ressocialização (SEAP), que apresenta produtos feitos por detentos do sistema prisional.

A variedade de itens expostos é ampla, abrangendo desde legumes e hortaliças até quadros e sandálias. O projeto busca promover a ressocialização e reduzir as chances de reincidência no mundo do crime.

“Todos os alimentos são feitos pelos detentos. É um trabalho desenvolvido pela SEAP dentro das unidades prisionais. Estamos na Fenagro mostrando para a sociedade que o sistema prisional não é apenas cárcere privado. Dentro desse ambiente, os internos têm a oportunidade de trabalhar e reescrever a história de suas vidas”, explicou Dionísio de Jesus, monitor de ressocialização.

Os detentos que participam do trabalho no sistema prisional recebem benefícios, como a redução de um dia de pena a cada três dias trabalhados, além de apoio para a progressão do regime.

Os detentos que participam do trabalho no sistema prisional recebem benefícios | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

“Eles têm diminuição da pena e recebem um salário. Parte desse valor é depositada em conta, enquanto outra parte fica retida. Quando conquistam a progressão de regime para o aberto, que é domiciliar, podem retirar o montante acumulado. Assim, eles saem do sistema como novas pessoas, ressocializadas e preparadas para retornar ao convívio da família e da sociedade”, afirmou.

Além do trabalho, o sistema prisional também investe em educação, como explicou o agente penitenciário Jorge Rezende.

Jorge Resende trabalha na coordenação da ressocialização no presídio Lauro de Freitas | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

“Nós também temos a parte educacional. Contamos com escolas e, agora, nos dias 10 e 11, está sendo realizado o Enem dentro do sistema penitenciário. Todos eles estudam e trabalham com obras literárias”, destacou o agente.