Entenda como funcionam as provas do Cavalo Campolina na Fenagro 2024

Apresentação da raça Campolina - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Com o objetivo de premiar cavalos e montadores, as provas de campo do cavalo Campolina ajudam a mostrar a aptidão e a funcionalidade da raça. As provas acontecem desde quarta-feira, 4, e são uma espécie de fase de grupos para a seleção dos melhores animais. Neste sábado, 7, a Grande Campeã da Raça e a Grande Marchadora serão escolhidas após o julgamento dos juízes.

Leia mais:

>> Montador mirim do cavalo Campolina chama atenção na Fenagro

>> Secretária revela projeto para expansão do ensino superior na Bahia

>> Menina de 5 anos impressiona com habilidade em montaria na Fenagro

Um deles é Paulo Renato, médico veterinário com 18 anos de experiência no ramo. Segundo ele, um dos parâmetros é a genética do animal. “A gente avalia todas as questões zootécnicas referentes ao animal. A forma da cabeça, do pescoço, o tronco, as proporções lineares e angulares, além do aprumo do animal”, esclarece.

“Nós julgamos primeiro a morfologia, que é a conformação da raça, depois fazemos a prova funcional para os animais adultos e finalizamos as categorias com as marchas, para que a gente possa tirar os melhores animais”, explica Roberto Bacelar, inspetor de registro da raça e proprietário da VetGen, empresa que organiza as competições do Campolina.

Roberto Bacelar, inspetor de registro da raça e proprietário da VetGen, empresa que organiza as competições do Campolina | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Roberto também destaca o êxito da Fenagro 2024, de volta após quatro anos. Ele ressaltou a segurança, conforto e organização do evento. “Nós estamos realmente encantados com a organização, tudo acontecendo de forma ordeira e dinâmica. Os criadores aderiram ao projeto Campolina na participação da Fenagro e eu acredito que a parceria que foi feita, pública e privada, deu certo”, finaliza.

Fenagro

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE e reúne mais de 100 mil visitantes. A programação inclui exposições de produtos agropecuários, shows, leilões e o espaço infantil Fenagrinho, consolidando-se como uma vitrine do agronegócio baiano