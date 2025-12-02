PARCERIA
Bahia investe R$ 10 milhões para reativar 22 Câmaras Setoriais do agro
Seagri e FLEM assinam termo para transformar o diálogo entre governo e produtores
Por Bianca Carneiro
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) firmou, nesta segunda-feira, 1º, um termo de cooperação com a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) para revitalizar e implantar até 22 Câmaras Setoriais no estado. O investimento previsto é de até R$ 10 milhões, com recursos diretos da Seagri, e prazo de execução de 12 meses. A assinatura ocorreu durante a reunião da Câmara Setorial do Sisal, realizada na Fenagro 2025, com participação do secretário Pablo Barrozo e do diretor-presidente da FLEM, Rodrigo Hita.
As câmaras contemplam segmentos estratégicos como Algodão, Carne, Leite, Florestal, Aves, Pesca e Aquicultura, Grãos, Mel, Cacau, Sisal, Citrus e Dendê. A proposta busca reativar espaços de diálogo entre governo e produtores, que perderam continuidade ao longo dos anos. Estão previstas quatro reuniões ordinárias por ano, além de encontros extraordinários sempre que necessário.
“Mais do que um investimento financeiro, este é um compromisso com o desenvolvimento regional, com a inovação e com a valorização das vocações produtivas do nosso estado. Com essa parceria, vamos fortalecer os espaços de diálogo e aprimorar a construção de políticas para todas as cadeias produtivas da Bahia”, destacou Barrozo, ao reforçar que o termo permitirá uma condução mais eficiente das câmaras.
Para Rodrigo Hita, o momento simboliza uma conquista institucional importante. “Esta é uma decisão política relevante da Seagri, ao destinar orçamento robusto e assistência técnica para reativar as câmaras setoriais”, afirmou o diretor-presidente da FLEM.
Segundo Assis Pinheiro Filho, coordenador das Câmaras Técnicas pela Seagri, os recursos serão utilizados para mobilização de produtores, contratação de equipes, organização das reuniões e estruturação das câmaras com titulares e suplentes indicados por cada instituição. O investimento inclui ainda transporte, hospedagem e diárias para garantir a participação nos encontros e visitas técnicas.
O projeto prevê também a realização de caravanas técnicas, que levarão os integrantes a regiões estratégicas das cadeias produtivas, onde receberão orientações especializadas e trocarão experiências com produtores locais.
Desenvolvimento do setor
As Câmaras Setoriais Agropecuárias da Bahia funcionam como órgãos colegiados de caráter consultivo, formados por representantes do poder público, setor produtivo e sociedade civil. Trabalhando de forma integrada, esses espaços têm como missão propor políticas, programas e ações para fortalecer e desenvolver as principais cadeias produtivas do estado.
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
