HOME > FENAGRO
BENEFÍCIO LIBERADO

Fenagro libera entrada gratuita para veterinários, agrônomos e zootecnistas

Gratuidade foi formalizada em parceria com o Grupo A TARDE

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

02/12/2025 - 12:47 h
Fenagro 2025 segue até 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador
Fenagro 2025 segue até 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador

A partir desta terça-feira, 2, profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia terão acesso gratuito à Fenagro 2025. A iniciativa, promovida pela Secretaria da Agricultura da Bahia (Seagri), busca reconhecer e valorizar categorias essenciais para o funcionamento da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste. Para garantir o benefício, basta apresentar a carteira profissional do respectivo conselho de classe diretamente na bilheteria.

Conduzida pelo secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, a ação atende a uma demanda antiga dos profissionais, que atuam diariamente nos bastidores da feira com manejo, cuidados sanitários, consultoria técnica e apoio às cadeias produtivas.

A gratuidade foi formalizada em parceria com o Grupo A TARDE, responsável pela bilheteria do evento, que aderiu prontamente à proposta.

"Atendemos prontamente essa reivindicação, são profissionais que estão no dia a dia da feira, garantindo o cuidado com os animais, orientando produtores e apoiando as cadeias produtivas”, destacou Barrozo.

Fenagro 2025: tudo o que você precisa saber antes de visitar a feira
Roteiro infantil: 12 atrações imperdíveis para as crianças na Fenagro
Leão, vísceras e ciência: museu mostra como são os animais por dentro

Com programação ampliada, novas atrações e ações que aproximam o campo da cidade, a Fenagro 2025 segue até 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, e promete uma edição histórica.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

Fenagro Fenagro 2025

x