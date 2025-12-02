Fenagro libera entrada gratuita para veterinários, agrônomos e zootecnistas

Fenagro 2025 segue até 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador - Foto: Divulgação | Seagri

A partir desta terça-feira, 2, profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia terão acesso gratuito à Fenagro 2025. A iniciativa, promovida pela Secretaria da Agricultura da Bahia (Seagri), busca reconhecer e valorizar categorias essenciais para o funcionamento da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste. Para garantir o benefício, basta apresentar a carteira profissional do respectivo conselho de classe diretamente na bilheteria.

Conduzida pelo secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, a ação atende a uma demanda antiga dos profissionais, que atuam diariamente nos bastidores da feira com manejo, cuidados sanitários, consultoria técnica e apoio às cadeias produtivas.

A gratuidade foi formalizada em parceria com o Grupo A TARDE, responsável pela bilheteria do evento, que aderiu prontamente à proposta.

"Atendemos prontamente essa reivindicação, são profissionais que estão no dia a dia da feira, garantindo o cuidado com os animais, orientando produtores e apoiando as cadeias produtivas”, destacou Barrozo.

Com programação ampliada, novas atrações e ações que aproximam o campo da cidade, a Fenagro 2025 segue até 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, e promete uma edição histórica.

