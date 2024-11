Fenagro inicia venda para Lounge, com serviço open bar

A Fenagro contará com shows de grandes artistas dos gêneros do sertanejo e do arrocha - Foto: Divulgação

A partir das 18h desta terça-feira, 12, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), vai iniciar as vendas de ingressos para mais um setor de show para quem pretende curtir as atrações musicais presentes nos dias 29 de novembro e 7 de dezembro, no Parque de Exposição, em Salvador.

O Lounge será vendido por um valor único de R$ 200,00, no primeiro lote, com serviço Open Bar de cerveja, água e refrigerante. O ingresso pode ser adquirido através do site Bilheteria Digital ou através de pontos físicos no Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shoppings Barra, Salvador, da Bahia e Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shoppings Piedade, Salvador, Paralela e Salvador Norte).

Além disso, os valores dos ingressos individuais variam entre R$ 50 e R$ 300, entre Arena e Área VIP.

Confira abaixo os valores:

Arena Meia Individual (R$ 50,00);

Arena Inteira Individual (R$ 100,00);

Área VIP Meia Individual (R$ 150,00);

Área VIP Inteira Individual (R$ 300,00);

Passaporte para os dois dias (29/11 e 07/12):

Arena Meia (R$ 80,00);

Arena Inteira (R$ 160,00);

Área VIP Meia (R$ 240,00);

Área VIP Inteira (R$ 480,00).

Os ingressos podem ser comprados no cartão em até 3x sem juros, PIX e dinheiro.

Além da exposição de mais de três mil animais, 600 expositores, a Fenagro contará com shows de grandes artistas dos gêneros do sertanejo e do arrocha. Já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel e Tayná Agazzi, além de Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha, que devem subir no palco nos dias 29 de novembro e 7 de dezembro. O acesso ao show será feito exclusivamente pela Paralela, com abertura dos portões programada para às 20h.