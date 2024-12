Fenagro promove test drive de veículos com a cara do 'agro'

Leonardo Ferreira, gerente comercial da concessionária Indiana Ford. - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O quinto dia da Fenagro está motorizado. Um stand da Ford Indiana disponibiliza test drives para quem estiver curtindo o evento. A linha da marca que vai para pista conta apenas com veículos com a cara do 'agro'. As subidas e ladeiras causam uma sensação de verdadeira aventura, que foi experimentada e aprovada pelo Grupo A TARDE.

Qualquer pessoa que tenha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode experimentar a volta numa pista radical, onde o instrutor da Ford passa todos os detalhes sobre o modelo de carro utilizado e seus mecanismos.

"É grande a conexão do Agropecuário com o off-road. Um carro forte, robusto, que tem capacidade de tração. Essa linha vem pra entregar tudo isso", disse ao Grupo A TARDE Leonardo Ferreira, gerente comercial da concessionária Indiana Ford.

Estão disponíveis para o test modelos esportivos como Ranger, Maverick, Bronco e Territory. "A gente está aqui trazendo tudo que a gente tem de melhor da Ford. Então está todo mundo convidado a vir aqui no stand", convocou Ferreira.

"O objetivo da pista é que o cliente realmente consiga sentir a experiência na prática, que em diversos terrenos ele vai ter um carro realmente muito equilibrado", finalizou o gerente comercial.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.