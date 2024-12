Fenagro realiza Ranch Sorting nesta quarta; entenda a modalidade

Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) - Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

O Ranch Sorting é uma modalidade esportiva equestre que simula as atividades de manejo de gado em fazendas e é considerada a prova que mais cresce nesse setor. A Fenagro 2024 contará com este concurso nesta quarta-feira, 4, no Parque de Exposições de Salvador.

A prova tem como objetivo separar e movimentar bovinos de um curral para outro, seguindo uma sequência específica e dentro de um tempo limite. É uma atividade que combina habilidade, velocidade e precisão tanto do cavaleiro quanto do cavalo.

O Ranch Sorting tem raízes no trabalho de manejo de gado em fazendas e é muito popular em países como os Estados Unidos e o Brasil. Ele é realizado tanto como esporte recreativo quanto em competições profissionais, atraindo cavaleiros de todas as idades e níveis de habilidade.



Como funciona a prova:

1. Os curraletes: A arena é dividida em dois currais circulares interligados, geralmente marcados por cercas ou barreiras.

2. Os bovinos: Um grupo de 10 a 12 bois é numerado, de 0 a 9, e às vezes, são incluídos bois sem numeração (conhecidos como trash cows), que não devem ser movidos.

3. A dinâmica:

- Dois competidores (dupla) entram na arena.

- Um número é sorteado no início da prova, indicando o primeiro boi que deve ser movido.

- A dupla deve transferir os bois numerados, em ordem crescente ou decrescente, para o outro curral, sem que os outros escapem ou entrem fora de ordem.

4. Tempo: O objetivo é completar a tarefa no menor tempo possível, geralmente dentro de um limite de 60 a 75 segundos.

Critérios de julgamento:

- Sequência correta: Os bois precisam ser movidos na ordem indicada.

- Controle dos animais: Evitar que bois indesejados cruzem para o curral de destino.

- Eficiência e estilo: Equipes são avaliadas pela habilidade e fluidez na execução da tarefa.