Fenagro receberá Salão Internacional do Turismo; veja detalhes

A 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) começa nesta sexta-feira (29), no Parque de Exposições de Salvador, para 10 dias de atividades. Entre as atrações, está o Salão Internacional do Turismo. Serão noites temáticas, de 1º a 7 de dezembro, com cultura e gastronomia da Bahia e de países que têm consulados no território baiano. A iniciativa é da Secretaria de Turismo (Setur-BA), em parceria com as representações diplomáticas, para promover destinos e fomentar negócios.

“A Fenagro é, também, um produto turístico. Por isso, teremos esse espaço exclusivo para o setor, onde baianos e estrangeiros irão mostrar suas manifestações culturais e comidas típicas, em um ambiente propício a negócios, por meio da troca de experiências”, declarou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

“Essa iniciativa dentro da Fenagro é muito importante, porque possibilita o contato entre empresários do turismo e do setor agropecuário, da Bahia e dos países envolvidos, em um espaço temático”, ressaltou a cônsul honorária da Grécia, Míriam Souza.

O Governo da Bahia será o anfitrião do Salão Internacional do Turismo, na primeira noite. Nas noites seguintes, se apresentam os consulados da Alemanha, Japão, Argentina, Grécia, Finlândia e Colômbia. Representantes consulares da Áustria, Polônia, Bélgica, Benin, Guatemala, Chile, Coreia do Sul, Espanha, França, Holanda, Itália, Suíça, República Tcheca, Dinamarca e Noruega também devem participar do evento.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.