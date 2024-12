Já é Natal na Fenagro: projeto Casa do Papai Noel é um dos destaques da feira

- Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

A 33ª edição da maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, a Fenagro, que chega ao seu segundo dia neste sábado, 30, no Parque de Exposições, em Salvador, conta com um espaço dedicado aos apaixonados pelo Natal: a Casa do Papai Noel na Fazenda.

O projeto, que conta com patrocínio do Grupo A TARDE, conta com espaço em que o público pode interagir com o próprio bom velhinho e também tirar fotos com a decoração. “O Papai Noel veio com seus bichinhos, com as frutas e a nossa árvore de natal é diferente”, destacou Irma do Amor Santos, coordenadora do projeto, em entrevista ao Portal.

Segundo ela, o maior objetivo da iniciativa é despertar a população para a importância do segmento agropecuário na vida das grandes cidades. “Quem visitar a Casa do Papai Noel vai visitar um ambiente rústico, o nosso boneco de neve é de madeira, a árvore é decorada com frutinhas. E o boi, a galinha e o pintinho estão aqui”, disse Irma.

Leia também:

>> Fenagro: Espaço +Bahia recebe projetos de desenvolvimento de Cadeias Produtivas

>> Bahia Pesca leva o universo da aquicultura para a Fenagro 2024

>> Fenagro atrai milhares de pessoas no primeiro dia e abre visitação à feira neste sábado, 30

O espaço também conta com o escritório do Papel Noel, onde ele recebe as cartinhas. “O nosso Papai Noel diferente, não é aquele Papai Noel tradicional”, pontuou a coordenadora, que seguiu: “Vai ter uma mesa ampla com produtos do campo, como o leite, o queijo, a manteiga, tudo vindo da fazenda. A gente está aqui de braços abertos esperando o público chegar e conhecer um pouquinho da vida de Papai Noel no campo”.

| Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Para finalizar, Irma afirmou que pretende levar o projeto para o interior para que as pessoas passem a valorizar mais o lugar em que moram. “Essa riqueza que é o agronegócio, que é a agricultura familiar. Muitas vezes as pessoas da cidade não sabe que tudo que eles consomem na vida delas vem do campo, até o sorvete que a gente gosta”, completou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.