Leite fresquinho da vaca faz sucesso no quinto dia da Fenagro

Fresquinho, direto da fonte e sem aditivos químicos, essas são algumas vantagens de poder comprar o leite direto da vaca no quinto dia da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), nesta terça-feira (3), no Parque de Exposições.

O auxiliar Financeiro Thiago Alpim, de 36 anos, disse que não poderia perder a oportunidade de, além de curtir as exposições da Fenagro, poder comprar 3 litros de um leite "natural e acessível" diretamente da Fazenda St. Antônio, de Camaçari, que está presente na feira.

"Aqui em Salvador não tem muito, então a gente estava aguardando essa chance de adquirir. O leite quentinho, fresco, o valor também em conta, muito acessível. O leite natural não contém ingredientes que venham a estar prejudicando a nossa saúde", detalhou Thiago.

Thiago ainda elogiou o evento da Fenagro em geral, que ele curte pela primeira vez junto com a esposa, o filho, a cunhada e o sobrinho. "Estava ansioso para o retorno da Fenagro, para trazer meus meninos. Um ambiente muito prazeroso, a gente gostou muito", contou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.