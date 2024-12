‘Made in Bahia’: 1ª startup do IF Baiano expõe gel cicatrizante na Fenagro

A Cicatribio, primeira startup vinculada IFBA, está expondo na Fenagro 2024. - Foto: Luana Leal

A Cicatribio, primeira startup vinculada ao IF Baiano, está expondo na Fenagro 2024, em Salvador, um gel cicatrizante inovador feito com látex da mangaba. O produto, voltado inicialmente para o mercado veterinário, promete cicatrizar feridas em um tempo recorde de 2 a 10 dias e conta com um aplicativo integrado que utiliza inteligência artificial para monitorar o progresso do tratamento.

Leia mais:

>> Artesãos baianos expõem produtos na Fenagro 2024

>> Crianças aprendem a montar em pôneis na Fenagro

>> Expositores de plantas e flores são destaques na Fenagro

“Nosso produto une inovação, tecnologia e sustentabilidade para promover a saúde e bem-estar de animais e, futuramente, de humanos. Com o aplicativo, é possível acompanhar em tempo real o progresso da cicatrização, tirando fotos da ferida e recebendo feedback sobre o tratamento”, explicou Saulo Capim, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da startup.

O gel veterinário Cicatribio Vet foi lançado em setembro de 2023 e já está no mercado. A startup planeja lançar uma versão para humanos em junho de 2025, com foco em feridas difíceis de cicatrizar, como úlceras diabéticas e escaras. Ao Portal A TARDE, Capim ressaltou a relevância do produto, especialmente diante do crescimento de doenças crônicas: “O Brasil tem a terceira maior população de diabéticos no mundo, e nosso produto busca atender essa demanda”.

Além de tecnologia, a startup promove impacto social, empregando 250 famílias na coleta do látex da mangaba, um dos principais componentes do gel. O projeto foi financiado por editais de órgãos como a FAPESB, que ajudaram a startup a captar mais de R$ 100 mil. “A Cicatribio é um exemplo de como a biodiversidade brasileira e o empreendedorismo baiano podem criar soluções inovadoras para o mercado”, destacou Capim.

FENAGRO

Considerada a maior feira do setor no Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE. A programação, que vai de 29 de novembro a 8 de dezembro, inclui exibição de animais, produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa é atrair mais de 100 mil visitantes ao evento.