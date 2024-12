Oficina de culinária ensina receita de yakisoba na Fenagro

Culinária asiática foi o destaque da oficina de culinária nesta terça, 3. - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Dezenas de pessoas que estavam na Feira Nacional da Agropecuária, (Fenagro) na noite desta terça-feira (3), puderam acompanhar a oficina de culinária japonesa.

De forma bem leve, o público aprendeu o segredo para fazer um bom yakisoba, além de poder degustar o prato asiático, que tem origem na China, mas aos poucos foi introduzido na cultura japonesa.

Leia mais:

>> Oficina de origami chama atenção de adultos e crianças

>> Fenagro promove test drive de veículos com a cara do 'agro'

>> Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

Quem ficou responsável por preparar a iguaria foi o restaurante Sukiyaki que foi experimentada e aprovada pelo Grupo A TARDE, a receita do yakisoba requer poucos ingredientes necessários para o preparo, que foi servido em degustação para o público durante a explicação do subchefe Marcos Shimizu, de 35 anos.

"Você só necessita basicamente de macarrão, que recomendamos da marca Nissin, legumes e uma proteína, além do shoyu. Mas nosso restaurante tem como toque especial adicionar também uma menor quantidade de molho tonkatsu", revelou o subchefe.

Shimizu ainda contou um pouco sobre o surgimento do yakisoba, que já há muitos anos se tornou também muito consumido em outras culturas, como a brasileira. "É um prato de origem chinesa, apesar do nome ser japonês e ter sido difundido aos poucos no Japão. Imigrantes chineses foram levando para lá, e acabou se tornando famoso por ser uma comida fácil de fazer, ainda mais após a Segunda Guerra, onde havia dificuldade de alimentação", detalhou.

Yakisoba requer poucos ingredientes necessários para o preparo, que foi servido em degustação para o público durante a explicação do subchefe Marcos Shimizu, de 35 anos. | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O subchefe ainda comentou sobre como tem sido as exposições na Fenagro, evento que eles participam há alguns anos, mas garantem que tem sido ainda mais proveitoso nesta edição de 2024.

"Esse ano a gente tem sentido que a aceitação do público quanto à alimentação, até em relação ao yakisoba mesmo, que é o que a gente vende, ela está muito boa. Estamos bem felizes de poder participar mais uma vez do evento. Agradecer também ao pessoal do A TARDE, que organiza junto com o Governo do Estado. O yakisoba é um prato que todo mundo conhece, mas a gente acabou contando um pouco da história, de como é feito. Então, eu acredito que o pessoal acabou gostando também", finalizou Shimizu.

Para a artista Rayana Lebre, as dicas aprendidas na oficina são essenciais. "Ter a experiência foi um diferencial, porque eu também costumo tentar cozinhar em casa e ver a diferença do que eu faço com o tradicional é interessante".

Nesta terça, o Salão Internacional ofereceu uma programação voltada para cultura japonesa. Além da parte culinária, a galera participou de oficina de origami, mangá entre outros.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.