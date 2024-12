Oficina de origami chama atenção de adultos e crianças

Mariana, professora da oficina de origami. - Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

A Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) tem proporcionado diversas atividades para quem visita o Parque de Exposições em Salvador.

Nesta terça-feira (3), os presentes puderam participar de uma oficina de origami no Salão Internacional. A artesã Sheila Ferreira, que tem um estande de costura criativa na feira, aproveitou um momento de intervalo e foi aprender uma nova arte. "Eu acho bem bonito o trabalho de fazer dobradura com papel, porque você não usa cola nem tesoura e fica bem bonito".

Quem também aproveitou um tempinho para aprender a arte japonesa foi a artesã Rosilva Oliveira, expositora de roupas de crochê. "Eu era louca pra aprender a fazer, achei que era muito difícil, mas parando pra aprender foi bem rapidinho", contou satisfeita com o seu trabalho.

Rosilva Oliveira, expositora de roupas de crochê e a artesã Sheila Ferreira | Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

O pequeno Tiago Corrêa, de 9 anos, que estava acompanhado com o pai, não falou muito, mas garantiu que gostou do que aprendeu.

Tiago Corrêa, de 9 anos e seu pai | Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

A professora de origami, Mariana, afirmou que no começo as pessoas têm esse mesmo pensamento de Rosilva, mas que com o tempo elas mudam de opinião. "As pessoas geralmente olham e acham que é algo muito difícil, muito complicado, mas quando dão uma oportunidade de fazer, percebem que conseguem".

A professora também explicou a importância da arte para o equilíbrio. "Treina a calma, a perseverança e tranquilidade".

Nesta terça, o salão internacional oferece diversas programações voltadas para cultura japonesa, como apresentação de artes marciais, oficina de mangá, oficina de culinária, entre outros.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.