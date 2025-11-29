Pablo Barrozo comemora sucesso do 1° dia da Fenagro 2025

Pablo Barrozo, secretário estadual de Agricultura - Foto: José Simões | AG. A TARDE

A Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, que acontece no Parque de Exposições de Salvador, teve início neste sábado, 29, com atrações e atividades para todos os gostos. Ao Portal A TARDE, o secretário estadual de Agricultura, Pablo Barrozo (Avante), fez um balanço com as impressões do primeiro dia de evento.

Quando a gente fala de agricultura e de pecuária, a gente fala de saúde pública, a gente fala de segurança pública, porque quando as pessoas têm emprego e renda e o maior potencial do nosso estado é agrícola, emprega tantas famílias, bota comida na mesa de tantas famílias. A gente fala de dignidade para as pessoas, essa feira é o que reverencia isso. A primeira Fenagro e as primeiras feiras de exposições foram criadas no pensamento de unir a agricultura, unir as pessoas da pecuária, envolver elas em torno de algo comum. E isso tem sido representado aqui Pablo Barrozo, secretário estadual de Agricultura

Barrozo destacou o papel da Fenagro de unir as famílias e amigos, e a promoção da agricultura familiar e agropecuária nos diversos espaços montados. Segundo o titular da Seagri, o saldo do primeiro dia é o fomento da cultura baiana, em especial do campo.

"O primeiro dia é de satisfação enorme, tenho visto aqui as famílias frequentando, e essa foi uma ideia de nós priorizarmos as famílias no nosso estado, sobretudo aqui da capital, região metropolitana, fazer festa, hoje em dia todo mundo faz, mas sobretudo neste primeiro momento você unir as famílias em torno de algo tão sagrado que é a agricultura, é a pecuária, são as feiras, as exposições que mostram os valores, a cultura do nosso povo, é algo sagrado e algo que faz a diferença", destacou Barrozo.

Parceria com A TARDE

Titular da Seagri, parceira do Grupo A TARDE na realização da Fenagro, Pablo Barrozo destacou a importância do trabalho em conjunto para o sucesso da feira, uma das maiores do país, e disse ter certeza de que a edição entrará para a história como "a feira da união".

"Está muito bonita a feira, e aí eu parabenizo todos os envolvidos, o Jornal A TARDE, a Secretaria, os parceiros do Estado, os parceiros do jornal, que fazem uma feira maravilhosa. Tenho certeza que essa feira entrará para a história como a feira da união. Da união das famílias, da união e da formação de tantas amizades e laços afetivos [...] Vai ter a construção de negócios, que é um lado importante da feira da troca de experiências, mas terá principalmente a construção de novas relações familiares e lembranças afetivas que vão ficar para a memória das pessoas", afirmou o secretário estadual.

Expectativas para a Fenagro

Pablo Barrozo também falou sobre as expectativas para a Fenagro deste ano. O secretário reforçou o potencial de propagação das diferentes culturas do interior baiano por meio da feira, e citou a "satisfação" dos visitantes com os momentos de felicidade proporcionados pelo evento.

A gente vê aqui diversos órgãos, vê as cadeias produtivas do nosso estado expostas aqui nos galpões que nós organizamos, a nossa cultura através dos encourados de Pedrão, do sanfoneiro que está aqui, da música que está aqui. A nossa cultura representada através de quadrilhas juninas, dos animais, do primeiro contato das crianças, que é algo mágico, com os animais. Então, tudo isso aqui nos faz levar em conta e mostrar que nós estamos no caminho certo. Volto a dizer, com pouco nós fazemos muito. Eu tenho certeza que todo mundo que vem aqui tem uma satisfação, porque a necessidade que a pessoa tem hoje é de momentos de felicidade, de ambiente, de lazer, que respeitam a família, que a Fenagro representa tudo isso Pablo Barrozo

Fenagro 2025

