FENAGRO
FENAGRO 2025

Pela segunda vez, Accoba premia os melhores tratadores da Fenagro 2025

A maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste será realizada de 29 de novembro a 7 de dezembro

Carla Melo

Por Carla Melo

28/10/2025 - 16:00 h | Atualizada em 28/10/2025 - 21:42
Feira Nacional da Agropecuária (FENAGRO) 33ª edição
Feira Nacional da Agropecuária (FENAGRO) 33ª edição -

Pela segunda vez, a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos da Bahia (Accoba), vai premiar os melhores tratadores da Fenagro 2025, que será realizada nos dias 29 de novembro a 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador.

O evento, também conhecido como Tratador Fest, será realizado simultaneamente com a Final da Copa Accoba intitulada como Tratador Top, no dia 5 de dezembro, às 20h.

Serão mais de R$ 50 mil em prêmios, incluindo uma moto zero km, distribuídos em quatro categorias:

  • Ovinos de Corte
  • Ovinos Lanados
  • Caprinos de Corte
  • Caprinos Leiteiros

Além das comemorações, a Accoba também promoverá uma série de atividades voltadas às raças como exposição Ranqueada das Raças Anglo; Boer; Dorper; White Dorper e Santa Inês.

Fenagro 2025 terá lazer para a família com ingressos a partir de R$10
Festa do Peão: veja os tratadores vencedores de cada raça e categoria
Fenagro: associações de criadores querem trazer novas raças em 2025

As categorias serão avaliadas através de admissão, exames, pesagem e mensuração, de 2 a 6 de dezembro.

Entre os jurados das raças estão:

  • Dr. Gustavo Martins Ferreira (Dorper e White Dorper)
  • Dr. Rodrigo Orzil (Santa Inês)
  • Dr. Salvador Júnior (Caprinos)

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

A edição de 2025 da feira promete uma programação diversificada que une agronegócio, cultura e lazer para toda a família.

x