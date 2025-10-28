FENAGRO 2025
Pela segunda vez, Accoba premia os melhores tratadores da Fenagro 2025
A maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste será realizada de 29 de novembro a 7 de dezembro
Por Carla Melo
Pela segunda vez, a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos da Bahia (Accoba), vai premiar os melhores tratadores da Fenagro 2025, que será realizada nos dias 29 de novembro a 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador.
O evento, também conhecido como Tratador Fest, será realizado simultaneamente com a Final da Copa Accoba intitulada como Tratador Top, no dia 5 de dezembro, às 20h.
Serão mais de R$ 50 mil em prêmios, incluindo uma moto zero km, distribuídos em quatro categorias:
- Ovinos de Corte
- Ovinos Lanados
- Caprinos de Corte
- Caprinos Leiteiros
Além das comemorações, a Accoba também promoverá uma série de atividades voltadas às raças como exposição Ranqueada das Raças Anglo; Boer; Dorper; White Dorper e Santa Inês.
As categorias serão avaliadas através de admissão, exames, pesagem e mensuração, de 2 a 6 de dezembro.
Entre os jurados das raças estão:
- Dr. Gustavo Martins Ferreira (Dorper e White Dorper)
- Dr. Rodrigo Orzil (Santa Inês)
- Dr. Salvador Júnior (Caprinos)
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
A edição de 2025 da feira promete uma programação diversificada que une agronegócio, cultura e lazer para toda a família.
