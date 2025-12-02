Menu
ELITE EQUINA

Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025

Evento atrai a atenção dos criadores e do público

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

02/12/2025 - 14:14 h | Atualizada em 02/12/2025 - 14:37
Potros são animais jovens que ainda não são montados
Potros são animais jovens que ainda não são montados -

A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro 2025), que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo domingo, 7, está sendo palco do 1º Campeonato de Potro Mirim de Marcha Batida, que começou nesta terça, 2, e vai até domingo, 7. O evento atrai a atenção dos criadores e do público, reunindo um grande número de animais inscritos.

O jurado Victor Andrade, representante da Associação Brasileira dos Criadores Mangalarga Marchador, destacou o número de participantes. "São cerca de 288 inscritos, de todas as partes do país", disse.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Avaliação e critérios

Os potros avaliados, de acordo com Victor, são animais jovens que, por terem entre 15 meses e 39 meses de idade, ainda não são montados. “Eles passam por uma avaliação rigorosa baseada em seis critérios essenciais para a raça: gesto de marcha, comodidade, adestramento, rendimento, estilo e regularidade”, explica.

Leia Também:

Bahia investe R$ 10 milhões para reativar 22 Câmaras Setoriais do agro
Fenagro libera entrada gratuita para veterinários, agrônomos e zootecnistas
Roteiro infantil: 12 atrações imperdíveis para as crianças na Fenagro

Veja fotos da competição:

  • Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025
    |
  • Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025
    |
  • Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025
    |
  • Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025
    |
  • Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025
    |
  • Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025
    |
  • Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025
    |
  • Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025
    |
Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.





x