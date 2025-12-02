Primeiro campeonato: potros Mangalarga dão show na Fenagro 2025

Potros são animais jovens que ainda não são montados - Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro 2025), que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo domingo, 7, está sendo palco do 1º Campeonato de Potro Mirim de Marcha Batida, que começou nesta terça, 2, e vai até domingo, 7. O evento atrai a atenção dos criadores e do público, reunindo um grande número de animais inscritos.

O jurado Victor Andrade, representante da Associação Brasileira dos Criadores Mangalarga Marchador, destacou o número de participantes. "São cerca de 288 inscritos, de todas as partes do país", disse.

Avaliação e critérios

Os potros avaliados, de acordo com Victor, são animais jovens que, por terem entre 15 meses e 39 meses de idade, ainda não são montados. “Eles passam por uma avaliação rigorosa baseada em seis critérios essenciais para a raça: gesto de marcha, comodidade, adestramento, rendimento, estilo e regularidade”, explica.

Veja fotos da competição:

Fenagro 2025

