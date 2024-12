Público da Fenagro curte forró no show de Zefa di Zeca

O público presente no quinto dia da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) aprovou com nota 10 a apresentação da banda Zefa di Zeca - Foto: Joilson Cesar | Ag. A TARDE

O público presente no quinto dia da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) aprovou com nota 10 a apresentação da banda Zefa di Zeca, que agitou a noite desta terça-feira (3), no Parque de Exposições.

Em conversa com o Grupo A TARDE , a confeiteira Vânia Lopes, de 47 anos, contou sobre como aproveitou a farra, com muita dança ao lado da comadre Ana Grace, de 42.

"Gostamos principalmente do final, quando teve um forrozinho. Me lembra logo a época do São João. É a primeira vez que viemos na Fenagro, não sabia que teria show. Quando vimos logo quisemos ficar, adorei", contou.

Já Vera Lúcia, de 62 anos, veio com toda a família de Belém para Salvador passar férias. Com direito a cervejinha e muita curtição, eles aproveitaram a folga para comparecer na Fenagro e no show do Zefa.

"A banda muito boa, as músicas muito boas. Minha preferida é aquela 'Só Fé', de Grelo. Foi muito bom. Gostamos também do ambiente, da comida, muito agradável. A segurança também muito boa", avaliou.

De acordo com Francisco Chagas, marido de Vera, não é a primeira vez que eles vem para o evento. "Nós já moramos em Salvador alguns anos e minha filha gostava de vir, então nossa viagem coincidiu e aproveitamos", detalhou.