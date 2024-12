Zefa di Zeca mistura sofrência com fuleragem na Fenagro

Uma mistura de arrocha, sofrência e muita animação marcaram o show da banda Zefa di Zeca - Foto: Joilson Cesar | Ag. A TARDE

Uma mistura de arrocha, sofrência e muita animação marcaram o show da banda Zefa di Zeca, que se apresenta nesta noite de terça-feira (3), na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), no Parque de Exposições.

Após agitar o povo com o sucesso autoral 'Beijo Involuntário', o Zefa puxou clássicos como 'Evidências', 'Locutor', 'Fui Fiel', 'Você Vai Ver' e 'Casca de Bala'.

"Pra galera do fundão que tá tomando uma aí", embalou a cantora Indiana.

O Zefa ainda chamou atenção da pequena Emily, de 5 anos, que subiu no palco e arrochou junto com as artistas.

Zeca di Zefa e apequena Emily, de 5 anos, no palco. | Foto: Joilson Cesar | Ag. A TARDE

Além de Emily, todos os presentes saíram do chão e ainda pediram "mais" quando o fim do show foi se aproximando.