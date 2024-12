Saiba os benefícios do milho não transgênico encontrado na Fenagro

Milho exposto na Fenagro é de produção familiar - Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

Quem visita a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) no Parque de Exposições em Salvador, vai encontrar diversos estandes, dentre eles, o da Copirecê, que tem diversos produtos feitos de milho não transgênico.

Vamary Santos falou sobre as diferenças do milho que fabricam. “Primeiro, é a questão da mudança genética do milho normal, que a gente encontra no mercado hoje, sofre. Segundo, que o nosso vem da agricultura familiar. É livre de transgênico, e o processo de produção é agroecológico também.

A produção agroecológica citada por Vamary é uma prática agrícola que envolve mais outras dimensões do alimento que vão além dos aspecto ambientais e de saúde, como os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais.



Vanimary também fez questão de destacar que a forma de produção do milho faz com que o alimento seja melhor para a saúde. “A gente considera ele como o mais saudável, devido ao processo de produção. É um milho mais saudável, é um milho que não sofre mudanças genéticas em sua composição”, concluiu.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.