Samba estreia programação musical da Fenagro e contagia público
Dan Mocidade e Benzadeus fizeram plateia sambar
Por Bianca Carneiro e Franciely Gomes
A 34ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) começou seu fim de semana em ritmo acelerado, e quem teve a missão de abrir a programação musical foi o samba. Na noite deste sábado, 6, Dan Mocidade subiu ao palco e deu o pontapé inicial nos shows da feira, marcando a presença poderosa do gênero em um evento tradicionalmente associado ao forró e ao sertanejo.
Fã da Fenagro, o cantor contou que já veio diversas vezes ao evento curtir os tradicionais shows. Ele celebrou a importância de levar o samba para um evento do porte da feira, que nos últimos anos ampliou seus horizontes culturais.
“A gente sabe que a Fenagro é um evento mais ali do agro, dessa coisa que a galera imagina com forró, com arrocha, sertanejo. E eu venho com o samba aqui pra Fenagro, que é uma novidade também. Eu me sinto muito especial porque o samba está numa crescente maravilhosa. E pra gente estar aqui hoje, representando o samba, pra gente é um prazer imenso e inenarrável. Então eu tô muito feliz em poder trazer o samba pra Fenagro, de verdade", afirmou.
A mistura de ritmos, segundo ele, fortalece o cenário musical e quebra barreiras. “Abre portas. O mercado não fica fechado só a uma vertente. Então, isso é muito importante, estar aberto a todos os ritmos musicais. Como eu falei, o samba está em uma crescente muito grande, isso é muito importante para quebrar esse vestígio de que na Fenagro só vai ter forró, só vai ter sertanejo. Nada disso: tem samba, tem pagode, tem tudo".
Dan também reviveu memórias de outras edições enquanto chegava para o show.
“Eu estava me lembrando de quando vim aqui outras vezes, pra curtir show de bandas que eu gosto muito. Então pra mim passa um filme na cabeça”.
Benzadeus esquenta a noite com pagode vibrante
Diretamente de Brasília para a Fenagro 2025, o grupo Benzadeus trouxe o peso da nova geração do pagode brasileiro para o Parque de Exposições de Salvador. Formado por Magrão, Vinícius de Oliveira, Neném, Pedro das Sortes e Diego Pedigree, o quinteto vem ganhando destaque nacional com um pagode moderno, dançante e cheio de carisma, marca registrada que tem lotado shows por todo o país.
Com letras que celebram o amor e a alegria, o Benzadeus combina referências clássicas do gênero com uma estética atual, conquistando um público cada vez maior. A Fenagro marcou a estreia do grupo no evento, e Magrão, ex-Exaltasamba, falou sobre essa experiência inédita.
Ao chegar à arena, ele brincou com sua relação com a Bahia: “Eu sou soteropolitano. Pois é, sou soteropolitano aqui de Salvador".
Sobre cantar na Fenagro pela primeira vez, ele celebrou a oportunidade: “É um evento gigantesco. A gente fica muito feliz em fazer parte, mostrando o nosso trabalho. É um grupo que começou não tem tanto tempo assim, mas a gente tem muita felicidade de estar avançando e subindo em palcos incríveis, importantes, assim como a Fenagro".
Questionado sobre levar o pagode para um evento tradicionalmente associado ao sertanejo e ao forró, Magrão reforçou a versatilidade do grupo:
“A gente sabe que a Fenagro é um evento mais agro, que a galera imagina que é mais do sertanejo, ali do forró, do arrocha. A gente também sempre dá um jeito. A gente gosta de tudo. A música envolve a gente em todos os sentidos e estilos musicais".
Além de Dan e Benzadeus, completaram a line o grupo Luz Vermelha, formado por Kiko Sali, Rod Torres, Berguinho e Tay Agazzi, e a banda Filomena Bagaceira.
A programação segue neste domingo, 7, com o projeto À Vontade, trio formado por Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar, além de Renanzinho CBX, Jow e Lary. Vale lembrar que quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show.
Onde comprar ingressos e quais os valores?
Exposição: R$ 20 (meia-entrada)
Camarote Open Bar
Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).
Valores:
Meia – R$ 100
Entrada Solidária – R$ 130
Inteira – R$ 200
Gratuidade:
Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)
Vendas:
Online: Ticketmaker
Lojas físicas: Bilheteria do Parque de Exposições, Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
