Sanduíche solidário da Fenagro oferece refeição completa por R$ 15

A Fenagro 2025 oferece aos visitantes uma opção de alimentação com propósito social. O restaurante ‘O Porco Steakhouse', sob a direção do proprietário Sandro Borges, integra a programação do evento com a iniciativa do sanduíche solidário.

O objetivo da ação, segundo Sandro, é disponibilizar uma alternativa alimentar acessível para o público familiar, ao mesmo tempo em que promove a degustação de carne de qualidade.

“O sanduíche é vendido a R$ 15 e uma família de quatro pessoas pode consumir o produto gastando R$ 60, permitindo que os visitantes permaneçam alimentados para aproveitar a feira.

O processo de preparo, conforme conta Sandro, envolve o assamento de animais inteiros. A carne, após assada, é picada e utilizada na montagem do sanduíche.

“Um boi inteiro foi assado para a produção inicial, no último domingo, 30, e um porco inteiro será assado na sexta-feira, 5, e destinado ao mesmo fim”, adianta Sandro.

Toda a quantia arrecadada proveniente da venda do sanduíche será integralmente revertida. “Inicialmente, o montante será direcionado à organização da Fenagro e, posteriormente, repassado a uma entidade ou movimento social”, completa Sandro.

O Porco Steakhouse está situado na Praça de Alimentação da Fenagro, nas proximidades da Tirolesa.

